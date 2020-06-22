Автомобільний маршрут: Київ – Остер – Беремицьке – Любеч – Седнів (близько 300 км)

Чернігівська область – справжня скарбниця для столичного мандрівника. Тут так багато гарних і цікавих місць, що вистачить на десяток туристичних маршрутів на вікенд. Та для літньої подорожі насамперед варто порекомендувати містечко Седнів неподалік від Чернігова. Тут і дивовижні ландшафти, і давня історія, і багата мистецька біографія, і навіть містика! Вражень вистачить на цілий день. Але для більшої насиченості можна додати до маршруту ще кілька природно-історичних локацій.

Цей маршрут пролягає вздовж Десни, тож можна їхати або швидкісною Чернігівською трасою М-01 (враховуйте, що за Броварами тривають ремонти, тож можуть бути затори), або тихою регіональною трасою Р-69 через Вишгород і Десну. Дорогу Т-1008 через Пуховку не рекомендую – місцями вона сильно розбита.

Першу зупинку варто зробити в Острі, адже тут збереглася одна з небагатьох пам'яток Лівобережної України домонгольського періоду – "Юр'єва божниця". Шукайте її пагорбі над дорогою з боку Пуховки – це городище давньоруського Городця на Вості. Невеличка каплиця, складена з характерної давньоруської плінфи, насправді є лише фрагментом великої церкви Святого Михаїла XI століття, зведеної князем Володимиром Мономахом та оздобленої його сином Юрієм Долгоруким. Контури давньоруських фресок можна розгледіти лише через порожні віконниці, якщо завчасно не домовитися з місцевим краєзнавчим музеєм про відвідування пам'ятки.

Уявити собі, якою була природа Чернігівщини під час князівських полювань, дозволить сусідній парк природи "Беремицьке". На території у понад 500 га тут гуляють на вільному випасі круторогі туроподібні бички, дикі коники тарпани, рідкісні сайгаки, звичайні олені та козулі. Диких копитних можна легко зустріти під час прогулянки екостежками, а от у гості до хижих лісових котів та рисей доведеться завітати в Музей диких котів.

Вертайтесь на Чернігівську трасу та по об'їзній Чернігова прямуйте в Любеч. Зараз це селище, що розташоване далеко від основних транспортних магістралей, поступово занепадає, а за часів Київської держави воно було важливим політичним і торговим центром завдяки розташуванню на березі Дніпра – потужної тогочасної транспортної артерії. Давньоруські правителі проводили тут саміти на найвищому рівні, про що свідчить пам'ятник на Замкові горі над заплавою Дніпра. В центрі селища, поруч зі Спасо-Преображенською церквою знайдете музей Історико-археологічного комплексу "Древній Любеч", де вам залюбки організують екскурсію в Антонієві печери – місце останнього усамітнення святого Антонія Печерського, а також покажуть Кам'яницю Полуботка, де могло бути сховане легендарне золото наказного гетьмана.

Та найцікавіше вас чекає у Седневі, що розкинувся крутими пагорбами на високому правому березі річки Снов. Його вважають меккою українських митців на чолі з Тетяною Яблонською – седнівські краєвиди можна зустріти на полотнах багатьох поколінь художників та у деяких класичних кінострічках. Великими поціновувачами мистецтв були седнівські поміщики Ілля та Андрій Лизогуби – в їхньому збереженому маєтку багато що нагадує про гостювання поета Тараса Шевченка, художника Льва Жемчужникова, байкаря Леоніда Глібова та інших митців. Зокрема, знаменита альтанка Глібова, звідки відкривається той самий краєвид, що надихнув його написати "Стоїть гора високая..."

Крім старого садобного будинку, де почали облаштовувати музей, на території маєтку братів Лизогубів зберіглася унікальна кам'яниця оборонного типу, яку звів їхній прапрадід, чернігівський полковник Юхим Лизогуб. Зубчаста вежа – це пізніша надбудова, а в основі це типова полкова скарбниця у стилі козацького бароко. Поруч – кам'яна Воскресенська церква 1690 року, що служила усипальницею для багатьох поколінь Лизогубів. У підземній крипті зберігся лише один саркофаг, який можуть показати допитливим туристам як своєрідну моторошну атракцію – "седнівську мумію".

Ще давнішою вважають розташовану на давньому городищі дерев'яну Георгіївську церкву, яка існувала ще у давньоруському Сновську, хоч була неодноразово перебудована. Прославилася вона завдяки тому, що саме в ній знімали ключові епізоди радянського горора "Вій" з Леонідом Куравльовим та Наталією Варлей у головних ролях. Про це вам залюбки розкаже ледь не кожен седнівець, хто бачив це на власні очі або чув від батьків. Проте, якщо уважно роздивитися кінокадри, можна побачити не зовсім ту, а іноді й зовсім не ту церкву. То де ж насправді знімали "Вія" та звідки взагалі Микола Гоголь взяв цю історію? Розповім по секрету всім, хто приєднуйтесь до колони автотуристів з Клубу мандрівників "НавколоUA" під час клубної подорожі "Місто муз над річкою Снов" з водною прогулянкою на плоту по річці Снов.

Якщо буде бажання залишитися у Седневі на нічліг, шукайте комплекс зеленого туризму “Кінний двір” або звертайтеся до Будинку творчості художників, де нещодавно зробили ремонт у кількох кімнатах. Комфортніше розміститися можна хіба що в Чернігові.

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