Туристический ад: еще одна группа украинцев не смогла вылететь из Туниса

Украинские туристы из Киева и Львова, которые отдыхают в Тунисе по путевкам туроператора OASIS Travel Ukraine, вылетят в Украину 7 июля.

"ОАЗИС тревел Украина" урегулировал ситуацию с отдыхающими украинскими гостями со Львова и Киева в Тунисе, отдых которых был запланирован до 04 июля 2018. Туроператор покрыл пребывание 38 львовских и 10 киевских туристов в отелях Туниса на 3 дня и обеспечит вылет на Киев в субботу 07 июля 2018", - сообщает туроператор в своем Facebook.

Также отмечается, что туристам со Львова будет обеспечен бесплатный трансфер из Киева.

Туроператор обещает обнародовать новую полетную программу в ближайшее время.

Как сообщал OBOZREVATEL, последняя группа застрявших в Тунисе украинских туристов вылетела в Киев 3 июля. Украинцы были вынуждены остаться из-за отказа Bravo Airways совершать перелеты.

Напомним, что рейсы авиакомпании массово откладывались или вообще отменялись во многих странах. Украинцы не только не могли вернуться домой, но и не могли улететь на отдых. После огласки в СМИ и обращений в органам власти авиакомпания совместно с Министерством инфраструктуры организовала пять перелетов из Туниса, которыми вылетели все туристы. Рейсы из Киева по состоянию на 3 июля продолжают отменяться.

Ранее OBOZREVATEL разбирался в причинах авиаколлапса в Украине.