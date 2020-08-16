Цены на туры в Египет и Турцию: озвучен прогноз на бархатный сезон

Снижения цен на туристические путевки в Турцию и Египет в бархатный сезон не будет.

Такой прогноз в эфире телеканала Obozrevatel TV озвучил вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза. "Снижения цен я бы не ожидал, потому что есть большой спрос. Когда есть спрос, цены поднимаются не только отельерами, но и операторами", – пояснил он.

По словам эксперта, сегодня есть большой отложенный спрос. Люди, которые были вынуждены отменить свой отдых из-за карантинных ограничений, планируют его на осень. "Есть достаточно большое количество людей, которые все равно едут на отдых", – заметил он.

Дереза также сообщил, что в настоящее время загрузка отелей в Турции и Египте "практически под 100%", а с 10 августа в Турция хлынул большой поток туристов из Российской Федерации – "около 60 рейсов из России только в один день".

Таким образом, оснований для удешевления туристических услуг нет, убежден эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, Турция признана одним из самых популярных курортов среди украинцев в 2020 году, так как большинство европейских направлений для туристов по-прежнему остаются закрытыми.