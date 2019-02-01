Три популярных лоукоста запустили новые рейсы с Украины: названы направления

Три популярных лоукостера анонсировали открытие весной 2019 года новых рейсов между Украиной и Грецией.

Как пишет avianews.com, речь идет о компаниях Wizz Air, Ryanair и Astra Airlines, которым Управление гражданской авиации Греции предоставило соответствующие разрешения. Рейсы этих авиаперевозчиков начнут летать в Афины и Салоники.

Уточняется, что с 31 марта 2019 года Wizz Air два раза в неделю будет выполнять рейсы по маршрутам Киев-Афины и Киев-Салоники на самолетах Airbus A320.

Новости Знаменитый лоукост запустит новые рейсы из Украины в Германию

В свою очередь Ryanair дважды в неделю будет летать из Киева в Афины с 2 апреля, используя самолеты Boeing 737-800.

Также с 31 марта авиасообщение между Киевом и Афинами начнет выполнять авиакомпания Astra Airlines. Рейсы будут выполняться два раза в неделю на самолетах BAe 146.

Пока что продажу билетов на данные рейсы начал только Ryanair. Авиаперевозчик завил об открытии маршрута Киев-Афины еще в ноябре 2018 года.

vix.com

Как сообщал OBOZREVATEL, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Wizz Air и Ryanair в ближайшее время расширят маршруты.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!