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17 января • обновлено в 22:15
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Трагедия МАУ в Иране: в Boeing 737 MAX обнаружили новую уязвимость

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Корпорация Boeing обнаружила новую уязвимость в программном обеспечении для лайнеров типа 737 MAX.

Как передает Reuters, проблема была обнаружена в ходе технической проверки до того, как разработка обновленного ПО была завершена. В чем именно проблема, пока не сообщается.

В компании рассказали, что поддерживают контакт с Федеральным авиационным управлением (ФАУ) США по данному вопросу.

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Ранее руководство корпорации признало, что в двух катастрофах с Boeing 737 MAX в 2018 и 2019 годах имели место сбои в работе системы улучшения характеристик маневренности.

После этого ЕС, США и другие страны по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

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Как писал OBOZREVATEL, накануне стало известно, как Иран мешал расследованию украинских экспертов авиакатастрофы с лайнером МАУ. Также выяснилось, что на месте трагедии были замечены мародеры, которые разбирали вещи погибших пассажиров.

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Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
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