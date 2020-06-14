По следам Ukraine WOW. Топ-10 мест для посещения этим летом.

"Это Португалия? - спросила я, когда Николай Голяш прислал мне фото Станиславских круч.

- Нет, Ярослава, это Украина. Хотя поверить сложно, согласен.

Те несколько месяцев, что мы сломя голову готовили самый дорогой моему сердцу проект, слово "вау" и вопрос "это Украина? Не может быть!" - звучали каждый день.

Этим летом границы закрыты. С одной стороны, грустно, что мы остались без больших путешествий. С другой — вот он, самый лучший шанс открыть для себя свою страну. Увидеть своими глазами, как она прекрасна. Влюбиться в нею. Потому что Украина действительно вау.

Я хочу увидеть в этом году:

1. Подгорецкий замок — великолепный дворец с оборонительными сооружениями. Здесь снимался любимый фильм моего детства "Д’Артаньян и три мушкетёра". Кстати, а сколько у нас шпаг?

Львовская область.

2. Пеликанов на Кинбурнской косе и красные от соли озера. Говорят, пеликаны облюбовали здешнее теплое мелководье еще во времена древней Ольвии. А к озерам четыре столетия подряд ездили за солью чумаки.

Николаевская область.

3. Волны, которые разбиваются о Станиславские кручи. Ландшафтный заказник Станиславский — один из объектов природно-заповедного фонда Херсонской области площадью 659 гектар и емкостью 659 миллионов фото для социальных сетей.

Херсонская область.

4. Оленей в заповеднике на острове Бирючий. Этих красавцев сфотографировал Андрей Горб в 2014-м году в рамках проекта "Знайдено в Україні". Мы поедем на Бирючий семьей. Чтобы увидеть и оленей, и ланей, и куланов и 70 видов птиц. Чем не сафари?

Еще раз Херсонская область.

5. Днепровский лиман и красный Аджигольский маяк на нем. Самый высокий маяк Украины возвышается посреди водной глади. Его ажурную конструкцию хорошо видно со стороны села Рыбальче по дороге на Кинбурнскую косу. Маяк был построен в 1911 году и до сих пор производит на всех, кто его видит, неизгладимое впечатление. Снова Херсонская область.

6. Джарылгач — крупнейший по площади остров Украины. Необитаемый и прекрасный.

Херсонская область, у нас на тебя планы!

7. Озеро в форме сердца заставляет сердце биться быстрее. Такое есть недалеко от села Опешня, в Черниговской области, но Влад Василькевич нашел другое — в Винницкой, возле деревни Трудолюбовки и сделал там это фото.

8. Дом рыбака на озере в селе Старый Солотвин. Рай инстаграмера.

Житомирская область, а значит — поездка одного дня!

9. Закат над Бакотским заливом. Скалы защищают берега залива от ветра, а солнца здесь так много, что здешний климат называют ялтинским. Вокруг "Подольские Товтры" и массивы буковых лесов, которые входит в мировое наследие Юнеско.

Хмельницкая область.

10. Актовский каньон, уникальный комплекс лесной и водной экосистем с ансамблем скал и гранитных валунов. Единственный в Европе, который по своим геолого-ландшафтным показателям напоминает знаменитые каньоны северной Америки.

Это Николаевская область.

Ваша очередь! Куда ехать? Какое ваше самое любимое место в Украине?

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