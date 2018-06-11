Ніде правди діти, Оттава, Онтаріо у рази спокійніша за Торонто, Онтаріо. Центр міста в основному наповнений туристами та дітьми, яких у літній період кожного дня "пачками" доставляють до стін парламенту, аби ті на власні очі побачили головний законодавчий орган Канада. До слова, вхід у Parliament of Canada - Youth Connection абсолютно безкоштовний, проте аби потрапити туди - необхідно зрання відстояти чергу за омріяною перепусткою.

Оттава facebook.com/mula.volodymyr

Ближче до вечора місто перетворюється на безлюдний Вільнюс чи Вашингтон. І лише у вихідні дні непримітна на перший погляд Elgin Street зосереджує у себе галасливі компанії у колоритних поодиноких забігайлівках неподалік центру міста.

Оттава facebook.com/mula.volodymyr

Транспортна система побудована в основному на розгалуженій мережі автобусів. Разовий проїзд обійдеться у 3.85 CAD за умови придбання мікроскопічного зеленого талончика (я надибав його на заправці). У іншому разі - платиш 4 CAD монетами, оскільки автобусний турнікет здачі не дає.

Оттава facebook.com/mula.volodymyr

У якості бонусу водій нагороджує тебе шматком паперу із таймингом, який надає можливість протягом двох годин використати його як трансфер. Кожного дня папірець іншого кольору, аби місцеві "кулібіни" не використовували його без основної сплати в той самий час.

Оттава facebook.com/mula.volodymyr

Може здатися, що із транспортом у столиці Канади проблем немає, проте аборигени запевняють, що насправді автобусна мережа не така й зручна, і з нетерпінням очікують запуску повноцінного метро.

Оттава facebook.com/mula.volodymyr

В осередку нікого не налякаєш морозами до -35° C взимку, і тим паче не здивуєш парламентарями, що у найлютішу холоднечу на ковзанах дістаються на роботу по кризі Rideau Canal Тут направду трохи інше життя. Системно інше. Проте якщо система налаштована правильно і для людей - у ній хочеться існувати...