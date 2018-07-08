Теперь Харьков: в Украине снова задерживают рейсы

В харьковском аэропорту задерживаются рейсы в Германию, Турцию и Черногорию. Причины, по которым откладывают время вылета, неизвестны.

Самолет в Анталию KUP 8011, который должен был вылететь в 10:40, задержан до 23:10, сообщает "057".

Вылет самолета W6 6941 в Дортмунд перенесли с 16:55 на 18:55. Кроме того, рейс в Тиват (Черногория) также задержали на несколько часов.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что авиаперевозчики не смогли осуществить заявленные рейсы из-за туристического бума. По его словам, в ближайшее время Госавиаслужба проведет полную техническую ревизию тех самолетов, которые используются в нерегулярных перевозках.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июня пассажиры застряли в аэропорту "Киев" из-за того, что Bravo Airways отменила или задержала рейсы.

Также в аэропорту грузинского Батуми застряли 48 человек из Николаева, которые должны были вернуться самолетом Bravo 30 июня.

2 июля в аэропорту "Киев" опять возникли проблемы из-за рейсов Bravo Airways.