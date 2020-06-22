Главная Новости
22 июня • обновлено в 09:36
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Блоги - Travel

Андрей Бурлуцкий
Андрей Бурлуцкий
Бизнес-тренер, телеведущий, путешественник Все статьи автора

Столица мира: что посмотреть в Вашингтоне

Город архитектурных масштабов Римской империи, город - символ мировой демократии и все же - это достаточно провинциальное местечко. Столица со своими символами величия империи, с уважаемыми отцами основателями и праздными жителями, которые не особо обращают внимание на то, что топчут мостовые столицы мира. Как и все искусственно созданные города в Вашингтоне огромные расстояния между достопримечательностями, невероятное множество бесплатных музеев, отличных отелей и ресторанов.

Помня виды города по открыткам из детства - первым делом я хотел попасть в Капитолий. Рядом с ним, на Капитолийском холме, находятся Верховный Суд и Библиотека Конгресса. Вообще Резиденция американских конгрессменов поражает воображение размахом в несколько кварталов и куполом будто снятым с собора св. Петра в Ватикане.

Столица мира: что посмотреть в Вашингтоне

Так раньше думали многие… Пока в архивах Капитолия, не нашли чертежи плана купола Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Теперь, стало очевидным сходство формы купола Капитолия и знакового собора Российской империи. Как-бы там не было масштабы впечатляют. Сегодня проникнуть в Капитолий туристу намного проще, чем в Белый дом – и есть ради чего. Конечно в начале необходимо простоять в очереди которой не видно конца, хотя и движущейся довольно бодро. Миновав массивные бронзовые двери, призванные внушать трепет и уважение к власти, я попал в огромный круглый вестибюль накрытый куполом. Это помещение только усугубляет впечатление, ранее произведенное бронзовыми дверьми. Кроме того, в экскурсионном центре Капитолия можно получить бесплатные билеты в Зал Статуй, где представлены скульптуры 100 самых выдающихся людей Америки. Почувствовав себя еще более маленьким среди великих я отправился в Библиотеку Конгресса прямо через дорогу. Сегодня в столице насчитывается 715 библиотек и это второе место в США после Нью-Йорка, где их 833!

Столица мира: что посмотреть в Вашингтоне
Столица мира: что посмотреть в Вашингтоне
Столица мира: что посмотреть в Вашингтоне
Столица мира: что посмотреть в Вашингтоне

Библиотека Конгресса считается самым большим в мире собранием книг, брошюр, журналов, газет, фотографий и карт, причем каждую минуту ее фонды пополняются десятью новыми документами. И при этом, в ней не оказалось книги "Кобзарь" Т. Г. Шевченко. Работница, с тысячью извинений, пообещала заказать эту книгу в скором времени. Зато вы можете полюбоваться монументом поэта, который открывал сам Президент США. Если же нет времени читать, рекомендую просто зайти в библиотеку - почувствовать запах кожаных переплетов, провести ладонью по зеленому, шероховатому сукну на столах в читальном зале и наполниться духом знаний. А может посетить кафе на шестом этаже и выпить кофе с неплохим видом на город. Неподалеку от Капитолия расположено самое высокое строение города: Монумент Вашингтона (вообще, в американской столице изрядно чувствуется "культ личности" этого, без сомнения, уважаемого политического деятеля). Законодательно запрещено строить в столице США здания выше Капитолия (вернее,прямой отсылки к Капитолию в законе нет, упомянута лишь предельно допустимая высота зданий – 55 метров) и Монумент Вашингтона – это единственное исключение из данного правила.

Монумент Вашингтона построен и назван в честь первого президента США Джорджа Вашингтона, долгое время он был самым высоким сооружением планеты, пока в Париже не возвели Эйфелеву башню. Это один из самых известных "долгостроев" Америки — 36лет. Обязательно поднимитесь на монумент Джорджа Вашингтона и окиньте взглядом весь город с обзорной площадки.

Столица мира: что посмотреть в Вашингтоне
Столица мира: что посмотреть в Вашингтоне
Столица мира: что посмотреть в Вашингтоне
Столица мира: что посмотреть в Вашингтоне
Столица мира: что посмотреть в Вашингтоне

Свернув направо от 169-ти метровой стелы, видной практически отовсюду, я направился к самой известной в мире Администрации президента - "Белому Дому". Как его только не называли и "Президентским дворцом" и "Президентским особняком" и даже "Белой палатой". Официальным название "Белый дом" стало лишь в 1901 году по распоряжению Т. Рузвельта. В журналистском языке словосочетание "Белый дом" употребляется как синоним администрации президента США (аналогично "Кремль", "Елисейский дворец" и т. п.). Его адрес: Пенсильвания авеню 1600 это так, на случай если потеряетесь. Изображен он, кстати, на банкноте в 20 долларов.

На самом же деле в реальности домик довольно невзрачный, похож на заурядную виллу воротилы среднего уровня достатка или на зажиточную "помещичью усадьбу" с садом. Но как и все в Америке, в целях безопасности, скрыто от глаз зевак, которые так и норовят повиснуть на заборе и стать на метр ближе к Мистеру Президенту. Но тут же доблестные секьюрити и снайперы на крыше снимая оружие с предохранителей ненавязчиво намекают, что не стоит этого делать. Что же скрывают стены "Белого дома"? Известно, что в нем шесть этажей: два цокольных,два для общественных приёмов и два для семьи президента.

Столица мира: что посмотреть в Вашингтоне
Столица мира: что посмотреть в Вашингтоне

Ходят слухи - подвальные этажи и бункеры уходят глубоко под землю, а оттуда многочисленные тоннели соединяют здание с Монетным двором, Капитолием и конечно Министерством обороны - Пентагоном. Помахав рукой Трампу и не надеясь, что он ответит тем же я отправился в модный и весьма необычный, пятизвездочный отель THE LINE. Уже валясь с ног, я все таки пообщался с работником гостиницы узнав, что отель - бывший христианский храм под куполом которого сегодня лобби и рестораны, забитые шумными посетителями, а второй поисковик в мире Ютуб проводит в нем свои ивенты закрывая отель на несколько дней. В целом я попал в атмосферу 60-х, пожелав Капитолию в моем окне сладких снов отправился спать.

На завтраке официант поведал много занимательных фактов о столице: оказывается Вашингтон рекордсмен в США по принятию вина "на грудь"; в городе 16 ресторанов отмечены звездами Мишлен, в районе Джорджтаун прогуляйтесь или прокатитесь на велосипеде чтоб почувствовать атмосферу старой Англии, при этом нужно помнить о безопасности и не заходить в районы нежелательные для белых. Ведь еще слышны отголоски 90-х когда разгул уличной преступности заставлял горожан бояться выходить из дому.

После этого я решил - буду гулять только в центре города где и находится Мемориал Линкольна. Он был построен по образу и подобию античного храма — 36 мраморных колонн, на своих плечах поддерживают массивную конструкцию, так как именно из 36 штатов состояла страна на момент убийства своего 16-го президента.

В "алтаре храма" восседает суровый, непреклонный Линкольн. Поговаривают, пальцы его правой руки сложены в букву "А", левая рука изображает букву "Л" на жестовом языке. Инициалы Линкольна скульптор зашифровал в его пальцах.

Осталось пересечь мост через реку и прогуляться около монументального Пентагона! Американское министерство обороны (в переводе с греческого слово πεντάγωνονозначает "пятиугольник") является самым большим офисным зданием в мире.

Общая площадь всех пяти этажей Пентагона 604 тысячи квадратных метров, а общая длина всех его коридоров – около 28 километров. Так что, не слушайте журналистов с их штампом "в коридорах Пентагона", я уже представляю бесконечные лабиринты. Высота здания, без учета подземных этажей, составляет около 20 метров, а в любое его место можно попасть максимум за 7 минут. Вообще, Пентагон – это небоскреб, который, просто "отдыхает" на боку. Помним, что здания выше Капитолия под запретом! Посмотреть на пятиугольную звезду Пентагона конечно можно, но имейте в виду, фотосъемка рядом со зданием вне закона! 11 сентября 2001 года Вашингтон был приведен в состояние боевой тревоги из-за террористического нападения на Всемирный Торговый центр в Нью-Йорке и здание Пентагона. Сегодня перед зданием разбит парк со множеством скамеек в память о трагическом событии.

Больше всего я хотел попасть в Национальный Архив США – место, где со всем возможным почтением хранятся такие бесценные артефакты, как Декларация Независимости, Конституция США, Великая Хартия Вольностей и Билль о правах. Фотографировать документы к сожалению не разрешают! Но помпа с которой Америка демонстрирует оригинал конституции поражает!

Знаете ли вы, какую прибыль получает Вашингтон от нас, туристов? Почти 6 млрд. долларов в год. Думаю стоит бросить в копилку второго Рима и свой доллар и никогда не пожалеть об этом!

Приезжайте в город американских президентов, огромных мраморных зданий, музеев и памятников…Когда? Выбор за вами.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрей Бурлуцкий Андрей Бурлуцкий
Место
США Вашингтон
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Travel

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 31 154.

    Вылечились: 14 082. Умерли: 889.

  • В мире заболели более 7,8 млн человек, погибли – более 432 тысяч.

  • Названы эпицентры коронавируса в Украине: свежие данные.

  • Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракт на поставку новой вакцины от коронавируса, заказали 400 млн доз.

  • Израильский медик развеял мифы о "бесполезности" масок для защиты от COVID-19.

Поиск авиабилетов

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги