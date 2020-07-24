Стамбул – город городов, манящий туристов со всего мира удивительной культурой, гостеприимством местного населения, необычной кухней и множеством архитектурных достопримечательностей. Этот город возглавлял четыре империи, начиная с Римской и Византийской, заканчивая Османской и Латинской. Интересные факты о Стамбуле – это лишь малая часть того, что ждет счастливых путешественников.

Я был в столице Турции больше 15-ти лет назад и сейчас впечатлён преображением города - его чистотой, европейским стилем, прекрасной инфраструктурой и неизменным талисманом - уличными кошками! Только взгляните на эти уникальные факты о Стамбуле и смело отправляйтесь в путешествие!

1. Самая доступная уличная кухня в мире.

Невозможно не остановиться на гордости Турции, а именно – ее кухне. Удивительная, пестрая, яркая, оставляющая незабываемое послевкусие и радующая глаз и желудок огромными порциями. Это лишь малая часть эпитетов, которыми можно охарактеризовать безграничный ассортимент блюд. Одни только названия чего стоят: пита, экмек, лахмаджун, гезлеме, берек, они будто просятся для оценки своего вкуса. Конечно же, перечислять все не имеет смысла, но обязательно попробуйте любимейший бутерброд всех местных под названием "кокореч". Этот король уличной еды включает в себя жареные бараньи потроха, которые подают на пите или хлебе с овощами на мангале. Его можно есть как отдельное блюдо или попробовать под пиво – это уже дело личное, в любом случае эффект от такого перекуса останется исключительно положительным.

2. Чудо средневекового зодчества.

Самая высокая смотровая башня в Стамбуле – Галата – возвышается на 61 метр, её диаметр 9 метров и считается она одним из культовых символов города. Туристы не только приходят к ее подножию, чтобы сделать фотоснимок на память, но и поднимаются наверх, где расположены смотровая площадка с лучшим видом на Стамбул, ресторан и ночной клуб. Сегодня она реставрируется, как и многие туристические объекты в городе, чтоб вскоре радовать туристов средневековой аутентичностью.

3. Город - "мост"!

Стамбул, пожалуй, единственный город в мире, разделенный географически на две части. Дело в том, что одна его часть находится на европейском берегу пролива Босфор, а другая на – азиатском. Бофор - огромный бурлящий поток в который турки прыгают с головой и выбираются из воды на другом пляже километра через два! Множество кораблей, лодок, яхт, паромов и огромных танкеров пишут маслом морскую картину Босфора! Азиатская часть осталась за пределами моего любопытства - помню только прилет во второй аэропорт Стамбула - Сабиха Гёкчен расположенный именно там. Конечно, такое смешение менталитетов наложило определенный отпечаток на развитие Стамбула, и если азиатская его часть сохранила средневековый облик, то европейская – это удивительное сочетание турецкого колорита и современного города. Между разными частями города курсируют морские трамвайчики и всего за 5.20 турецких лир вы можете красиво прогуляться по Босфору, почувствовав местный колорит.

4. Самая большая и самая красивая.

История Голубой мечети в Стамбуле началась в 1609 году. Так как желание султана угодить Аллаху было огромным, на материалах для будущего здания не экономили. Поэтому в Константинополь начались поставки черного дамасского мрамора из Сирии, зеленого ― из Саудовской Аравии и красного ― из Восточной Анатолии. Место для строительства подбирали с таким расчетом, чтобы будущий комплекс был огромным и возвышался над Босфорским проливом и Мраморным морем. Однако все подходящие под описание места к тому времени были уже заняты. Тогда султан принял решение заложить мечеть напротив Софийского Собора, а все дома и особняки, мешавшие плану, ― снести. В результате на площади Ипподром были разрушены многие здания византийского периода и раннеосманские постройки. Работы длились на протяжении 7 лет. Новая мечеть получила название в честь императора ― Султанахмет.

Голубая мечеть – необыкновенное строение, способное вместить более 10000 человек. Свое название мечеть получила по нескольким причинам. Помимо того, что при ее строительстве использовали изразцы голубого оттенка, в ее конструкции предусмотрено 260 оконных проемов, через которые в зал попадает дневной свет. Такое инженерное решение позволило добиться удивительного визуального эффекта! Дело в том, что когда гости заходят внутрь, каждый предмет окутывает сияние, что только усиливает ощущение Божественного присутствия. Голубая мечеть считается самой большой и самой красивой мечетью города.

Мечеть является действующей, поэтому при ее посещении необходимо соблюдать некоторые правила:

При входе в священную обитель принято снимать обувь. Оставлять ее разрешается возле двери, ведущей в молитвенный зал ― там расположены специальные полочки. Также можно взять бесплатные пакетики, чтобы носить вещи с собой. Большинство туристов придерживается второго варианта.

Женщины обязательно должны надеть платок, чтобы покрыть волосы и плечи. Также необходимо "спрятать" ноги, причем не обязательно приходить в юбке ― брюки тоже допускаются. Тем, кто оказывается в неподобающем виде, специальная одежда выдается бесплатно возле входа. Разумеется, по окончании посещения ее следует вернуть.

Мужчинам запрещено посещать мечеть в шортах и майках.

Внутри молитвенного зала следует соблюдать тишину и с уважением относиться к молящимся. Фотографировать здание можно, верующих ― нет. Вспышку в мечети использовать нельзя.

Во время осмотра зала туристам можно ходить только по краям помещения: в центр допускаются лишь молящиеся.

Посещение мечети разрешено исключительно в перерывах между службами.

При этом любой желающий может помолиться либо просто посидеть на ковре в умиротворяющей обстановке.

5. Самая христианская мечеть в мире.

Айю-Софию в Стамбуле часто называют восьмым чудом света. Величественный собор является одним из немногих монументальных памятников, сохранившихся до наших дней во всем своем великолепии. Здесь христианские мозаики соседствуют с арабской вязью, энергетика не поддается описанию, а легенды меркнут в сравнении с реальностью.

Памятник известен под многими именами: Айя-София, собор Святой Софии в Константинополе, Великая церковь, соборная церковь Святой Софии и собор Премудрости Божьей. Вне зависимости от формулировки, название следует понимать как посвящение храма Иисусу Христу, который и является "Премудростью Божьей". Айя-София и Стамбул связаны многовековой историей, изучив которую, еще больше восхищаешься этой уникальной достопримечательностью.

Окончание строительства собора состоялось в декабре 537 года. Это событие город праздновал 15 дней. Первая служба в храме состоялась на Рождество. В течение следующих 900 лет собор являлся резиденцией православного патриарха Константинопольского и местом проведения главных церковных и имперских церемоний. За это время он дважды пострадал от землетрясений. Оба раза купол был разрушен и не просто восстановлен, а поднят на новую высоту.

После падения Византии Святая София оказалась утраченной для христианского мира. А ведь именно благодаря ей Киевская Русь стала православной: когда послы князя Владимира прибыли в Константинополь, они были приглашены на богослужение в Великую церковь. Им так понравился храм и сама церемония, что по возвращении представители посоветовали правителю принять христианство. В этом храме приняла христианство княгиня Ольга! В 1453 году храм был переделан в имперскую мечеть, и здание стало носить имя Айя София.

После раскола Османской империи к власти пришел Кемаль Ататюрк, подписавший в 1935 году декрет, согласно которому собору Айя-София в Стамбуле был присужден статус музея. Тогда же начались работы по очистке фресок и мозаик от штукатурки. С тех пор шли постоянные споры между представителями религий: одни требовали вернуть на храм крест и уничтожить все мусульманские детали, другие хотели превратить собор в действующую мечеть. Сегодня власти Турции окончательно утвердили статус мечети за христианской святыней, она закрыта для посещения, оцеплена заграждениями и охраняется армейцами с автоматами...

6. Стамбул – город хамамов.

Наверное, нет людей, которые не слышали бы про известные на весь мир турецкие бани (на турецком языке баня звучит как "хамам"). Естественно, попав в Стамбул, нужно в обязательном порядке посетить одну из них. Кстати, в городе подобного рода заведений уже больше 500. Турецкие бани подходят тем, кто не выносит высоких температур, так как в них показатель температуры колеблется от 35 до 50 градусов. Зато влажность в таких банях доходит до 100%. Лучшее место для того, чтобы расслабиться и поставить галочку в собственном журнале новых впечатлений. Ну и, конечно же, в турецких банях очень красиво, так как все пространство стен, пола и потолка выложено мелкой мозаикой, образующей национальные узоры. Лайфхак в стамбульских хамамах - тщательно следите за чистотой и соблюдением санитарных норм (можно попасть в достаточно неприятные места)!

7. Самый крупный крытый рынок в мире - Гранд базар!

Если до этого момента вы бывали на восточных базарах, то после посещения Гранд базара, любые, даже самые большие рынки попросту померкнут. Именно здесь можно прочувствовать колорит стамбульской жизни и поторговаться с местными торговцами. Базар больше похож на город внутри города - 61 торговая улица, 45000 лавок с таким разнообразием товара, что голова идет кругом. На территории базара есть мечети, фонтаны и даже бани. Здесь очень легко потерять чувство направления и заблудиться, так что следуйте за навигатором. Кстати, еще один интересный факт об этом месте: на крытом рынке Стамбула снимали один из эпизодов фильма "007: Координаты Skyfall". Дэниел Крэйг в роли Джеймса Бонда лихо проехался по крыше Гранд базара на мотоцикле. Во время съемок рынок продолжал работать, а люди даже не догадывались, что над их головами проходят съемки Бондианы.

8. Цистерна Базилика – самое мистическое сооружение Стамбула.

Удивительное место, представляющее собой огромный подземный каменный резервуар для хранения воды. "Провалившийся под землю дворец" – так называют Йеребатан жители Стамбула. Подземная пещера длиной 145 метров и шириной 65 метров в наши дни является музеем, а в древние века не один раз выручала в засушливые годы. Потолок пещеры удерживают 336 колонн, вид которых, количество и мощь вызывают оторопь даже у самых смелых туристов. Колонны выполнены в разных стилях, и причина не в задумке архитектора, а в том, что большую их часть взяли в полуразрушенных античных храмах. Основание одной из колонн украшено перевернутой головой Медузы Горгоны. Говорят, что в таком положении, взглянув на нее, зритель не поддастся чарам и не окаменеет.

9. "Город кошек".

Хвостатых и мурчащих в городе просто миллионы, и такое количество обусловлено любовью стамбульцев к этим удивительным животным. Кошек здесь не просто любят, а даже поддерживают на госуровне. К примеру, прогуливаясь по улицам Стамбула, можно часто увидеть борды, напоминающие о том, что кошкам нужна миска воды и кусочек хлеба. А утром или перед наступлением ночи по краям улиц появляются многочисленные миски с кошачьим кормом. Мне показалось, что кошачие настоящие хозяева Стамбула, а 15 миллионов человек населения города у них в гостях!

10. Сладкий факт

Легенда гласит, что известное во всем мире лакомство рахат лукум было изобретено одним турецким кондитером специально для султана. В результате соперничества королевских шеф-поваров, каждый из которых стремился стать фаворитом султана, этот кондитер не побоялся поэкспериментировать, смешав крахмал, сахарный сироп и ароматические вещества, добавив туда же орехи и сухофрукты. Этот десерт покорил султана, а позже – и всю Европу. В Стамбуле множество видов сладостей и приобрести их можно в каждой лавке Султанахмета, на Гранд базаре или в магазинах аэропорта. Захватите с собой сладкие воспоминания из страны восточных сладостей!

Турция славится гостеприимством, а Стамбул – ее визитная карточка. У Стамбула также есть визитная карточка отель Ritz Carlton Istanbul - настоящий пятизвёздочный сервис, люксовые номера с босфорским видом и вкуснейшая кухня элитных ресторанов.

Стамбул - город нескольких империй, город величия нескольких религий, город нескольких морей и Босфора, город сладостей и котов ждёт Вас!