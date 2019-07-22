Сотни россиян застряли в аэропортах Турции и Москвы: что случилось

В московском аэропорту "Шереметьево" застряли сотни российских туристов, которых уже более 12 часов не могут отправить в турецкую Анталию.

Задержка произошла из-за самолета Boeing 777, на котором туристы уже несколько раз пытались вылететь на турецкий курорт. Самолет оказался неисправен, сообщает телеграм-канал Life Shot.

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"С полтретьего ночи несколько раз откладывали вылет. В итоге утром всех собрали в одном из терминалов, погрузили в Boeing 777, завели двигатели и никуда не полетели. Самолет оказался неисправен. Там пассажиров продержали еще около часа, а потом отправили на автобусе обратно в зону ожидания", — сообщили в сети.

Следующий вылет был назначен на 14:00, но его тоже отменили. Объяснений не последовало. Тот самый Boeing 777, на котором туристы уже пытались вылететь в Анталию, обещают к вечеру отремонтировать и отправить на нем людей около 19 часов.

Как сообщили в телеграм-канале, из-за задержки московского рейса, такая же ситуация сложилась в аэропорту Анталии.

"Лайнер должен был прилететь из "Шереметьево" еще с утра, больше 500 разъяренных россиян ждут его, чтобы отправиться домой. Им говорят, что другой борт дать пока не могут. Обещают отправить в Москву только вечером в районе восьми", — добавили в СМИ.

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