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/ Travel

Составлен рейтинг самых дружелюбных городов: на каком месте Киев

1.1т Читать материал на украинском

Киев вошел в топ-50 рейтинга самых дружелюбных городов на планете.

"Вы могли бы и не подумать, что Киев попадет в рейтинг самых дружественных городов мира, но он все-таки здесь. Люди здесь не сразу становятся вашими лучшими друзьями, но молодое поколение особо приветливо к незнакомцам", — написали на туристическом портале Big 7 Travel об украинской столице, занявшей 45 позицию.

Составлен рейтинг самых дружелюбных городов: на каком месте Киев

Для составления списка эксперты опросили 1,5-миллионную аудиторию портала не о туристических преимуществах городов, а о том, насколько расположены местные жители к гостям, насколько готовы помогать ориентироваться в городе и открыты к контакту с незнакомцами.

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Первую строчку рейтинга занял канадский Ванкувер. "Ванкувер занимает первое место благодаря своим чрезвычайно дружелюбным жителям. В городе есть удивительное мультикультурное сообщество, которое объединяется, чтобы посетители всегда чувствовали себя как дома. Местные жители быстро предлагают помощь туристам, а атмосфера общины делает общение в Ванкувере простым", — пишут о победителе.

Ванкувер

Ванкувер

Второе место досталось Куала-Лумпуру, а третье — Брюгге.

Куала-Лумпур

Куала-Лумпур

Брюгге

Брюгге

Киев в рейтинге опередил: вьетнамский Хошимин, Берлин, Касабланку, Рим и Нью-Йорк, которые заняли места с 46-го по 50-е.

Киев

Киев

Рим

Рим

Хошимин

Хошимин

Берлин

Берлин

Нью-Йорк

Нью-Йорк

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев вошел в топ-20 самых доступных студенческих городов мира.

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Украина Киев
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А чего ж так скромно умолчали, что Москва в этом рейтинге на 36 месте? И это при том, что Москва один из самых жестких российских городов. В других городах народ куда как и доброжелательнее, и открытее.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Kirlackaj Viola, А на хрена нам это знать? Мы (в большинстве своем) ни видеть вас ни слышать о вас не хотим
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