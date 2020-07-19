SkyUp отменила возобновление полетов в девять стран. Список

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines исключила 22 направления с летней навигации 2020 и отложила старт полетов в 9 стран мира из-за карантина в связи с распространением COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании на своем сайте. Так, полностью отменены часть направлений.

"Евросоюз и страны других регионов продолжают действие ограничений на въезд украинцев, поэтому мы вынуждены оптимизировать запланированную ранее полетную программу. Часть направлений полностью отменяется, поскольку они планировались именно на летний сезон. Другая часть направлений, которые планировалось запускать на постоянной основе, стартуют позже", – говорится в сообщении.

Направления, которые будут исключены из летней навигации 2020:

Киев – Майорка – Киев

Киев – Тенерифе – Киев

Киев – Ламеция-Терме – Киев, также рейсы из регионов

Киев – Корфу - Киев

Киев – Закинтос – Киев

Киев – Катания - Киев

Киев – Римини – Киев, также рейсы из регионов

Одесса – Ереван – Одесса

Львов – Батуми – Львов

Запорожье – Батуми – Запорожье

Одесса – Батуми – Одесса

Львов – Ираклион – Львов

Одесса – Ираклион – Одесса

Запорожье – Ираклион – Запорожье

Запорожье – Прага – Запорожье

Киев – Пиза – Киев

Киев – Бари – Киев

Львов – Париж (Бове) – Львов

Харьков – Париж (Бове) – Харьков

Одесса – Тбилиси – Одесса

Харьков – Тбилиси – Харьков

Запорожье – Тель-Авив – Запорожье

По направлению Болгария отменяются рейсы в Варну, остаются только в Бургас.

Страны, старт полетов в которых откладывается до 15 августа включительно:

Греция

Португалия

Италия, кроме рейсов Львов – Неаполь – Львов, запланированных на 03.08., 07.08. и 10.08.

Испания

Франция

Кипр

Чехия

Армения

Израиль

В компании отметили, что предлагают пассажирам ряд вариантов для возмещения стоимости билетов. Таким образом можно получить возмещение билета в виде промокода на 120% от суммы неиспользованной части бронирования на будущую покупку билетов или дополнительных услуг авиакомпании.

Также можно изменить дату. Пассажиры, чьи рейсы отменены на весь сезон, могут перебронировать путешествие на лето-2021 без дополнительных доплат, а пассажиры, чьи рейсы отложены до 15.08, могут изменить дату в течение года после первого вылета в билете без дополнительных доплат.

Пассажиры, чьи рейсы в Варну отменено, могут изменить место своего назначения на Бургас. Пассажиры, чей рейс из Львова в Неаполь 14.08. отменено, могут воспользоваться одним из рейсов Львов – Неаполь – Львов 03.08., 07.08. или 10.08, или же одним из рейсов с более поздними датами. Пассажиры, чьи рейсы из регионов отменено, могут, при наличии, воспользоваться рейсом из Киева без дополнительных доплат.

Как писал OBOZREVATEL: