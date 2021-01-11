Зимний отдых в тёплых странах для украинцев в этом сезоне, на фоне мировых карантинов, существенно ограничен. Выбор стоит между традиционным Египтом, более дорогими Мальдивами и ОАЭ, диковинным Занзибаром или далекими Доминиканой с Мексикой. Но неожиданно перед самым новым годом открылась Шри Ланка: она оказалась и дешевле многих вариантов, да и ближе. Однако путешествие в эту страну имеет свою специфику.

Открывая свои курорты Шри Ланка пытается таким образом восстановить туризм - ключевую отрасль своей экономики, после 10 месяцев полного карантина. Ланкийцы очень гордятся небольшим количеством заболевших за это время – всего 42 тыс заболевших за весь период при 22 миллионном населении (вопрос о качестве их статистики – не предмет разбора в этом материале). Поэтому пытаются не допустить роста заражений за счет приезжих.

При этом, курорты открылись с 28 декабря не для всех сразу, а только для туристов из Украины, России и Казахстана. Для всех же остальных стран мира пляжи откроются только с 16 января.

Почему так избирательно? Мы попали в этот пилотный проект, что называется, "по знакомству" - благодаря инициативе бывшего посла Шри Ланки в Украине (России и Казахстане по совместительству). Сейчас Удаянга Виратунга – ближайший помощник премьер-министра Шри Ланки и лично курирует туристический проект от самого начала.

Обратная сторона такого внимания на высшем государственном уровне – туристический проект стал частью внутриполитических разборок в стране. Виратунга вынужден постоянно доказывать, что приезд туристов из одной из самых зараженных стран мира (их СМИ ссылаются на показатели минздрава Украины) не нанесет угрозу для жителей Шри Ланки.

Пилотный проект должен стать тренировкой, началом для полного открытия Шри Ланки и ведению бизнеса как было раньше. А пока отдых на курортах сопровождается новыми правилами и ограничениями.

"Детский лагерь" для взрослых

Надо осознавать, что поехать самостоятельно в Шри Ланку: просто купив авиабилеты, выбрать напрямую понравившийся отель/виллу/апартаменты – сейчас невозможно. Отдохнуть зимой на пляже можно только в составе организованной группы, купив пакетный тур у турбюро. Они предложат определенный перечень отелей (разной звездности, но хороших: на разный вкус и кошелек), которые одобрены властями Шри Ланки специально под иностранных туристов (в рамках т.н. "туристического пузыря").

Надо сразу привыкнуть, что все делается централизовано: и виза, и расселение, и трансфер. И даже экскурсии.

Тесты на КОВИД надо сделать дважды: первый за 72 часа до вылета из Украины (за свой счет), а второй - уже на месте в отеле (бесплатно).

К слову, за месяц приема украинских туристов (6 рейсов и около 1 тыс путешественников), заболевание на COVID-19 подтверждено только у двоих людей.

По прилёту в аэропорт проводится тщательная санитарная обработка (вещей, одежды и обуви). Такая же процедура еще раз – через пару часов на входе в отель. И еще раз – уже на обратном выезде, в аэропорту.

Трансфер - в автобусах с рассадкой через один ряд (хотя немного смешно: до этого все вместе летели 11 часов в одном самолете). Затем весь рейс разъезжается по разным отелям острова в общей колонне. И обязательно – в сопровождении патруля полиции с вооруженными военными.

Те же военные охраняют отели: их посты стоят как на входе, так и на пляже. Гостям запрещено самостоятельно покидать территорию отеля – ни в кафе, ни в рестораны, ни просто погулять, ни даже за сувенирами. Это чтобы не контактировать с местными. По этой же причине в отелях не работают школы виндсерфинга, спа-салоны и другие подобные курортные блага.

Гости в ресторане самостоятельно не могут набирать себе еду/напитки (чтоб не распространять болезнь). Поэтому количество официантов значительно увеличено. И они "упакованы" самым серьезным образом: на них не только маски, но и прозрачные щитки и даже защитные костюмы.

Изначально планировалось, что отель можно будет покидать уже через 5 дней пребывания на экскурсию, хотя тоже только в составе группы. При этом цены на экскурсии выросли: поскольку группы набирали меньшего размера, то разницу стоимости тура раскидывали между оставшимися. Но затем закрылась и эта опция – наши туристы во время выездов традиционно фотографируются без масок, а это не понравилось местным властям. Поэтому водителей/гидов оштрафовали, а экскурсии запретили вовсе.

В итоге теперь туристы в Шри Ланке весь период тура находятся исключительно в отеле.

Так стоит ли ехать?

Поначалу такая опека кажется диковинной и излишней (люди с автоматами – точно явный перебор). Хотя имеет и свои преимущества: это и чувство безопасности, а также беспроблемный проезд дорогами Шри Ланки.

В связи с мировой пандемией отдых на Шри Ланке в этом сезоне подойдет больше для любителей неактивного пляжного-отельного отдыха. Желающим остановиться, осмотреться и порелаксировать.

Гостеприимный персонал и хорошая кухня, прекрасные пустынные пляжи и теплый океан, ошеломительные закаты, а также изумрудные рисовые поля, перемежающиеся с пальмовыми рощами невероятной красоты и маленькими озерцами, а вдалеке горы (которые можно рассмотреть и из окна автобуса) – все это точно помогает забыть на время об украинской зиме и странном карантине. И даже введенные ограничения этому не помешают.

Ланкийцы сами понимают особенность ситуации, очень гостеприимны, стараются угодить и постоянно извиняются за возможные неудобства для туристов (для них, к слову, тоже). И приглашают снова, когда через несколько месяцев эти ограничения будут сняты.