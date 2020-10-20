Если пытаться искать позитив в абсолютно негативных явлениях, то точным примером является ситуация с пандемией коронавируса. Едва ли не единственным благоприятным следствием закрытия границ и клинической смерти туризма в мире стал толчок к путешествиям в пределах собственной страны. Нередко классные и невероятные локации расположены буквально под носом в радиусе 100 километров от вашего дома, (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Наверное, раньше вы не задумывались о поездке в условный Сокаль. Что там интересного? Неужели там есть вещи, которые могут удивить? Оказывается, что да! Старинные здания с собственным шармом, уютный парк и немало исторических артефактов - все это о городе, который по некоторым гипотезам древнее Львова.

В Сокале вы найдете работы известного скульптора Григория Кузневича, который принимал участие в работе над фасадом львовского вокзала, увидите одну из древнейших синагог Западной Украины, удивитесь небольшой и очень уютной городской ратуше, откроете для себя уникальную церковь Святого Николая, а также сможете отдохнуть на берегу живописного Западного Буга.

В конце концов, интересные вещи можно встретить и в окрестностях города. На расстоянии 10-ти километров от Сокаля расположено село Тартаков, известное своим дворцом, который был построен на месте замка. Говорят, что в качестве прототипа архитекторы использовали легендарное казино в Монако.

Обидно, но Сокаль, как и тысячи других привлекательных по содержанию и угнетающих по форме городов Украины, не всегда будет вызывать у вас улыбку и восхищение. Кое-где вы почувствуете, скорее, грусть. Грусть за тем, как бездарно и неуважительно мы относимся к своим реликвиям. И если в советскую эпоху создания магазинов / библиотек / складов в церквях считалось нормой, то в наши дни норма - это уничтоженные здания рассыпаются на глазах. Синагога XVII века? Безразлично. Фантастический дворец, возведенный веком позже? Пусть разваливается. Отношение украинцев к своему наследию поражает - люди уже даже не жалуются, а власть больше не разводит руками.

Впрочем, как в каждой сказке, находятся свои герои. В Сокале таких неравнодушных немало. Например, супруги Анатолий и Наталья Покотюки, которые в середине 80-х создали музей под названием "Человек. Земля. Вселенная". Работы художников, церковные экспонаты, реликвии из мест-явлений Божией Матери, экспозиции, посвященные Тарасу Шевченко, Леониду Каденюку и даже шапка Степана Бандеры - далеко не полный перечень того, что вы встретите в музее. Еще одна интересная локация в Сокале похожего направления - местный историко-краеведческий музей, которым также занимаются фанаты своего дела.

Причудливо. Жутко. Щемяще. Примерно так чувствуешь себя, когда попадаешь за стены ренессансного монастыря бернардинцев с костелом Девы Марии, поднимающегося на берегу Западного Буга в поселке городского типа Жвирка неподалеку Сокаля. В конце концов, о монастыре здесь напоминают одинокие предметы. В конце 50-х советские чиновники создали здесь исправительную колонию, где в том числе, отбывали наказание заключенные-пожизненники. Монастырские кельи превратились для них в тюремные камеры.

В марте 2012-го пожар выпалил крышу старого монастыря и его деревянные перекрытия. Шестьсот заключенных этапировали в другие области, а бернардинский комплекс ХVI века, устоявший даже перед войсками Богдана Хмельницкого (в середине XVII века гетман не сумел взять его штурмом) был сильно поврежден. С каждым годом состояние памятника ухудшается. Туристов здесь тоже не ждут, однако команде Blog360 удалось приоткрыть таинственность и снять невиданное ранее.

В общем Сокаль - это привлекательный город со своей аурой и атмосферой, который непременно нужно посетить. Путешествуйте, открывайте для себя мир и меняйте к лучшему то, что вас окружает! А еще подписывайтесь на Blog360, черпайте вдохновение и радуйтесь жизни!