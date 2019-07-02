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Шаг к безвизу: украинцам упростят поездки в Канаду

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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 2 июля, по итогам встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо анонсировал упрощение визового режима между странами.

Подробностями поделился он на совместном брифинге в Торонто. По словам главы Украины, в ближайшие месяцы будет подписано соглашение о мобильности молодежи. Он отметил, что украинцы смогут приезжать в Канаду на срок до 1 года на работу и учебу.

"Мне бы очень хотелось, чтобы украинская молодежь получала здесь знания и опыт. Сейчас это не так просто сделать. Достать канадскую визу это как купить билеты на матч НХЛ. Я понимаю опасения канадской стороны касательно упрощения получения визы, но, думаю, мы сможем гарантировать возвращение нашей молодежи домой", – заявил Зеленский.

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Украинцам упростят поездки в Канаду

Украинцам упростят поездки в Канаду

Президент также рассказал, что получил от канадской стороны предложение присоединиться к программе, по которой украинцы смогут в упрощенном порядке получить разрешение на въезд в Канаду.

"Надеюсь, это шаг к будущему безвизовому режиму с Канадой", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на встрече с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд Зеленский подтвердил курс Украины в ЕС и НАТО.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Канада
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Батонов Иван
Батонов Иван
Каждый украинец сможет съездить в канаду выпить чашечку кленового сиропа, а если попа не слипнется то и две.
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Mega Death
Mega Death
Бла бла бла,)) Ради этого пустого обещания стоило ехать ! Р.S. Американцы разрешат канадцам надеюсь это сделать!)))
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