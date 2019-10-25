В России пьяная пара занялась сексом в самолете и поплатилась: видео

Во Владивостоке (Россия) транспортная полиция задержала пару, которая занималась сексом прямо на борту самолета, прилетевшего из Москвы.

Об этом сообщают VladNews (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что 43-летняя жительница Владивостока и 41-летний мужчина из города Находка были в стоянии алкогольного опьянения и, не реагируя на замечания возмущенных пассажиров и членов экипажа, занимались оральным сексом.

Новости Стюардесса забавно проучила парочку занимавшуюся сексом в туалете самолета

В России пьяная пара занялась сексом в самолете

По прибытию их проводили в линейную часть полиции. На пару составили административные протоколы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее семейная пара, летевшая в Мексику, сняла на видео, как парень и девушка занимаются сексом в салоне самолета.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.