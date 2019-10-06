"Мужчины на каждом шагу": названы лучшие направления для женского секс-туризма

Секс-туризм для женщин становится все более популярным и процветает в странах Азии, Центральной и Латинской Америки.

О том, как и где работает индустрия "курортно-романтических" развлечений для женщин, в эфире ObozTV рассказал профессиональный путешественник и тревел-блогер Максим Циркель.

По словам Циркеля, подобными услугами пользуются многие женщины из развитых стран Европы.

"В первую очередь, это Германия и Скандинавские страны. Это женщины "за 50", возможно даже "за 60". Они специально покупают туры в Таиланд или в Доминиканскую Республику", – поделился он.

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Блогер уточнил, что женщинам не приходится искать себе "эскорт" в отеле или специальных заведениях.

"Там это на каждом шагу. Там везде стоят мужчины, готовые за определенное вознаграждение просто проводить время с этой дамой, развлекать ее, приносить ей коктейли… А возможно и больше, если договорятся", – отметил Циркель.

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Ранее OBOZREVATEL писал о Топ-10 стран, которые посещают с целью секс-туризма как женщины, так и мужчины. Среди интересных фишек – "бесплатные бордели", театр секса Красный дом и отель для раскрепощенных нудистов.

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