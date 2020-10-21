На расстоянии 40 километров от Одессы расположено живописное и особое место. Оно настолько красивое и уютное, что не перестаешь удивляться - почему здесь так мало туристов. Практически идеальный пляж, чистая водичка и комфортная локация - настоящее комбо для требовательных отдыхающих, которые ищут что-то новое на черноморском побережье.

Удовлетворит Санжейка также искателей классных локаций для фото. Старенький маяк, замечательная береговая линия, особый рельеф местности и рукотворная лестница, ведущая к морю - роскошный антураж для качественного пополнения Instagram. Однако главная приманка небольшого села на берегу моря - наличие всех условий для душевного отдыха и чувство выхода за пределы цивилизации. Вы просто обязаны здесь побывать!

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