2000 квадратных метров скалистого острова посреди озера Виктория стали домом для полутора сотен африканцев.

Мигинго — остров, который находится в водах африканского озера Виктория. Его площадь равна половине футбольного поля, а население не превышает 150 человек.

Остров Мигинго не принадлежит ни одному из соседних государств, коими являются Уганда и Кения. Более того, на нём царит редкая для Африки демократия, а за неделю жители Мигинго зарабатывают едва ли не в три раза больше, чем их соседи на большой земле за месяц.

Озеро Виктория в Африке очень долго было неисчерпаемым поставщиком рыбы для Уганды и Кении. Но со временем популяция пресноводной рыбы стала сокращаться. Поэтому в шестидесятых годах её решили искусственно увеличить, и в Викторию выпустили нильского окуня. Огромные и прожорливые рыбы быстро уничтожили своих более мелких сородичей. Разумеется, нильского окуня стали вылавливать местные рыбаки и продавать. Не обратить внимание на повышенный спрос на нильского окуня на рынке ни Уганда, ни Кения не могли. Тем более что между ними уже давно шли споры насчёт крохотного и весьма удачно расположенного острова Мигинго.

Пока главы государств спорили, в 1991 году на островок приплыли два рыбака из Кении — Дордж Кибебе и Далмас Тембо. Тембо и Кибебе сначала жили на нём только вдвоём, но вскоре к ним присоединились ещё 150 человек, живших раньше в Танзании, Уганде и Кении.

Формально остров сегодня не принадлежит ни одному соседнему государству, поэтому Кибебе и Тембо провозгласили его независимой республикой. Однако в покое их не оставили. То одна, то вторая страна присылали к Тембо и Кибебе своих представителей для переговоров. В обмен на защиту от пиратов и произвола соседей правительства стран требовали от жителей острова платить им налоги. Разумеется, никто не согласился. Это вылилось в ряд конфликтов между Кенией и Угандой. Но никаких решений так и не было принято. В итоге островом стали управлять обе соседние страны, что, конечно же, не понравилось жителям острова Мигинго. Рыбаков вынудили платить 25% налогов от своей прибыли и Уганде, и Кении. А ещё рыбаки отдают 10% прибыли властям самого Мигинго. Впрочем, в накладе никто из них не остаётся — нильский окунь очень дорогой, и за неделю умелые рыбаки получают по 300–400 долларов от его продажи. А оставшиеся после уплаты налогов деньги они предпочитают тратить на самом Мигинго, благо, мест для развлечения там хватает.

До массового заселения на острове Мигинго была довольно буйная растительность. Сегодня же осталось только два дерева, притулившихся к бокам покосившихся лачуг. Местные жители живут в очень стеснённых условиях, нормального жилья на острове нет. Больницы на острове тоже нет, а лечиться островитяне отправляются в Уганду или Кению. Все хибары построены из железных профлистов, и в них нет ни ванн, ни туалетов, лишь кухня и спальня. Моются и справляют нужду жители островка прямо в окружающих их водах озера. Электричества на острове тоже нет, как и телевидения, и интернета. Да оно как-то и не нужно местным рыбакам и их женщинам. Рыбаки всё время проводят на рыбалке, а их женщины — за разделкой рыбы.

Женщины потрошат нильского окуня прямо на берегу острова, после отправляя большую часть улова на продажу. Оставшуюся рыбу чистят, подвешивают на леску или проволоку и развешивают прямо в узких проходах между лачугами, чтобы высушить. А в свободное время жители острова Мигинго развлекаются и веселятся от души. На острове, чья площадь не превышает половины футбольного поля, имеются различные увеселительные заведения. На Мигинго есть пять баров, несколько гостиниц, своя аптека и салон красоты для женщин и мужчин. Есть даже целых четыре борделя, где работают жрицами любви местные жительницы.

В барах и борделях вполне свободно торгуют алкоголем и лёгкими наркотиками, но только для местных. Вниманием туристов Мигинго не обделён, сюда часто приплывают с экскурсиями. Для туристов даже построили несколько гостиниц из всё тех же профлистов и с земляными полами. Более-менее нормальными зданиями на островке являются полицейский участок, построенный угандийцами, и маленькая церковь. Угандийские полицейские смотрят за порядком и охраняют туристов. Они, к слову, не могут пребывать на острове дольше суток. Таково правило, установленное почётными сенаторами Кибебе и Тембо, управляющими делами острова.

Все законы и правила поведения на острове сенаторы Тембо и Кибебе придумывают не в одиночку. Они совещаются с ещё пятью мужчинами-сенаторами, которых выбирают все жители острова. "Большая семёрка" с Мигинго принимает все решения только путём общего голосования. Законы, царящие на самом густонаселённом острове в мире, строги, но справедливы. Сенаторы оставляют за собой право проводить суды и наказывать провинившихся. Особенно сурово обходятся с ворами. За мелкую кражу воришку избивают соломенными кнутами. За более крупную кражу или рецидив преступника изгоняют с острова Мигинго навсегда. Такая перспектива пугает многих, особенно хорошо зарабатывающих рыбаков. Поэтому преступлений на острове практически нет, не считая редких пьяных драк. Тем более, что новые люди, способные спровоцировать конфликты, на Мигинго не появляются. Поселиться на острове чужаки не могут, сенаторы запретили строить новые дома.

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Facebook Александра Соколовского

Но в любом случае "Текстиль-Контакту" ловить там нечего - на острове есть свой текстильный магазинчик совмещённый со швейной мастерской. Похоже, что кому-то из рыбаков нравится по вечерам "ещё немножко шить"...