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31 октября • обновлено в 17:09
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От 513 гривен: из Харькова запустили новые рейсы в Киев и Тбилиси

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Украинская лоукост-авиакомпания SkyUp открыла новые рейсы из Харькова в Киев и Тбилиси.

Как говорится на сайте международного аэропорта "Харьков", полеты в столицу Украины будут регулярные. Они выполняются каждый понедельник, среду и пятницу. Стоимость билета в одну сторону стартует от 513 гривен.

Теперь харьковчане могут летать в Киев двумя авиакомпаниями: МАУ и SkyUp Airlines.

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Также авиаперевозчик открыл рейсы Харьков-Тбилиси. В компании заявляют, что зимой предложение будет интересно любителям зимних видов спорта, так как недалеко от Тбилиси расположен горнолыжный курорт Гудаури. Рейсы доступны по вторникам и пятницам стоимостью от 1 791 гривен.

SkyUp Airlines

SkyUp Airlines

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Кроме этого, авиакомпания возобновила полёты в Шарджу. Город является одним из самых крупных в Объединённых Арабских Эмиратах и расположен на побережье Персидского залива, в 40 км от Дубая. Перелёты доступны по вторникам и пятницам стоимостью от 3 270 гривен (в одну сторону без багажа).

Напомним, как писал OBOZREVATEL, недавно данный перевозчик запустил новые рейсы из нескольких украинских городов в другие страны Европы, в частности в Чехию.

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Место
Украина Харьков
Теги
авиабилеты самолет
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