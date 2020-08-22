Ryanair запустит новые рейсы из Украины в Германию

Ольга Липич Travel 09:17, 22.08.2020

Ирландский лоукостер Ryanair объявил о запуске двух новых рейсов из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф.

Как сообщает ЦТС, оба рейса будут выполнять два раза в неделю в рамках расписания Ryanair Ukraine Winter 2020.

Рейсы из Киева в Кельн стартуют с 25 октября по четвергам и пятницам. Рейсы из Одессы в Дюссельдорф с 6 ноября по понедельникам и пятницам.

"Авиакомпания Ryanairпродолжает расширение своего зимнего расписания в Украине с запуском двух новых маршрутов. Помимо маршрута из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф, расписание Ryanairтакже включает 6 других маршрутов из Украины в Германию", – сообщила представитель RyanairОльга Павлонка.

Также сообщается, что помимо маршрута из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф, расписание Ryanair также включает 6 других маршрутов из Украины в Германию.

Ранее OBOZREVATEL писал, что авиакомпания SkyUp Airlines закрыла продажу билетов по большинству международных направлений.

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