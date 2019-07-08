В понедельник, 8 июля, в России вступил в силу запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Рейсы прекратили как российские, так и грузинские авиакомпании.

Отмечается, что прямые рейсы между странами выполняли российские авиакомпании: "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, Smartavia, а также две грузинские: Georgian Airways и MyWay Airlines, передает "РИА Новости".

Все пассажиры, у которых есть билеты российских авиакомпаний на 8 июля и более поздние даты, смогут вернуть деньги без доплат и штрафных санкций. Кроме того, гражданам предлагается переоформить билеты на другие направления.

Россия полностью прекратила авиасообщение с Грузией

Местные СМИ также сообщили, что россияне после введения запрета авиасообщения между РФ и Грузией отменили 80% гостиничных броней на побережье государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним подсчетам, из-за прекращения авиасообщения с Грузией российские авиакомпании потеряют около 3 миллиардов рублей.

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