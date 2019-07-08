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/Travel

Россия полностью прекратила авиасообщение с Грузией

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В понедельник, 8 июля, в России вступил в силу запрет на прямое авиасообщение с Грузией. Рейсы прекратили как российские, так и грузинские авиакомпании.

Отмечается, что прямые рейсы между странами выполняли российские авиакомпании: "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, Smartavia, а также две грузинские: Georgian Airways и MyWay Airlines, передает "РИА Новости".

Все пассажиры, у которых есть билеты российских авиакомпаний на 8 июля и более поздние даты, смогут вернуть деньги без доплат и штрафных санкций. Кроме того, гражданам предлагается переоформить билеты на другие направления.

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Россия полностью прекратила авиасообщение с Грузией

Россия полностью прекратила авиасообщение с Грузией

Местные СМИ также сообщили, что россияне после введения запрета авиасообщения между РФ и Грузией отменили 80% гостиничных броней на побережье государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, по последним подсчетам, из-за прекращения авиасообщения с Грузией российские авиакомпании потеряют около 3 миллиардов рублей.

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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
"Российские авиакомпании потеряют около 3 миллиардов рублей"... А сколько потеряют грузины? 80% брони отелей отменено. Как там, украинцы уже упаковали чемоданы для поездки в Грузию? Обещали заменить россиян! Или грошей нема?
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Питон Каа
Питон Каа
Не понимают грузины по хорошему. Будем лечить.
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