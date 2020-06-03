Почему бы вам не отправиться на зеленый континент вместе со мной прямо сейчас? Мы пройдем в танце по улицам карнавального Рио, заглянем в бедные районы и попробуем капиринью на пляже! Я приглашаю вас в эту удивительную страну контрастов. Это мой седьмой визит в самую большую и самую веселую часть Латинской Америки, поэтому со мной безопасно интересно!

Начнем с самой яркой выдумки бразильцев и это, конечно – карнавал! Карнавал в Рио идет с 1928 года, за семь недель до Пасхи; поэтому даты плавают, но неизменным остаются размах и веселье праздника. Шоу начинается в субботу, в семь вечера, когда избранный из местных добряков - толстяков Король Карнавала, на дни празднеств принимает у мэра Рио ключ от города - праздник начинается! Именно Карнавал в Рио де Жанейро становится для самих участников четырьмя днями изнуряющей и напряженной борьбы, так как соревнуются лучшие школы самбы. Грандиозное шоу!

Специально для проведения карнавалов в 80-х в Рио был сооружен Самбодром. Это – стадион, только вытянутый, как улица, с многоэтажными трибунами на 70 000 зрителей. Покупать билеты лучше на официальном сайте. Цена билета на один вечер, ну ладно, ночь - шоу заканчивается к 6-ти утра, в ВИП ложу всего 1500 долларов! Кстати вы запросто можете стать участником парада и потанцевать на самбодроме в нарядном костюме! Скажу по секрету, если приехать заранее и пойти прямо в школу самбы, то можно договориться долларов за 100 и ваша яркая мечта исполнится! Что примечательно – экзамена на умение танцевать не будет. Танцоры уверены, что атмосфера карнавала и буйство эмоций вокруг заставят ваше тело двигаться в такт с окружающими. Есть еще один рисковый лайфхак от местных: если вы не успели купить билет на шоу не отчаивайтесь! Приезжайте на самбодром к началу представления и вас встретит множество людей предлагающих билеты за 20-30 долларов. Дело в том, что горожане получают их бесплатно, и с радостью приторговывают ими зарабатывая на хлеб. Если же, вы не купили билет на трибуны, даже у местных - на огромных мониторах фестиваль видно иногда даже лучше, чем с трибун. Советую, тем кто обзавелся заветным билетом, внимательно изучить, с какой стороны самбодрома ваши места; так как, водители такси не особо заморачиваются и высаживают всех с одной стороны, а перехода к противоположным трибунам попросту нет и приходится обходить все сооружение, а это порядка 2-х километров! Да к тому же, самбодром с одной стороны плотно прилегает к трущобам и вам предстоит бесплатная экскурсия в местную жизнь бедняков.

От жары на улице (ночью температура +30) двери их лачуг распахнуты, окон иногда просто нет, и вы невольно становитесь гостем, их позднего незамысловатого ужина, под аккомпанемент телесериала, тушенной черной фасоли с бычьими хвостами и множеством детей, гоняющих мяч между домами. Впрочем и выбираться из самбадрома придется теми же кварталами, поскольку подъезды перекрывают и такси вы найдете только за пару километров. Мои несколько карнавалов на самбадроме проходили именно по этой схеме))/

Вернемся к шоу на танцполе. У всякого шоу есть свой бюджет. У такого гигантского шоу, как карнавал в Рио-де-Жанейро, и бюджет гигантский. Ведь все эти блестки, перья, огни и машины стоят денег. В короткие сроки идёт борьба за спонсоров, которые с радостью тратятся на величайший в Бразилии праздник. А затраты значительны – только на костюмы во время Карнавала уходит почти 4 миллиона евро! Но город получает и огромный доход. За период карнавала в Рио приезжают миллионы туристов. Многие примерно за месяц до Карнавала. Возможность поселиться в отеле и отдохнуть гораздо выше и дешевле, а шансы посмотреть на танцы такие же. Ведь, чем ближе праздник, тем чаще школы уже непосредственно в костюмах и с платформами устраивают открытые репетиции на города. Отдых в Рио во время Карнавала дешевым не назовешь: цены на жилье взлетают в 4 раза! Несмотря на это, не первый раз я останавливаюсь в легендарном Belmond Copacabana Palace люксовом отеле с колониальной историей!

Важный лайфхак в карнавальном Рио такой: можете забыть о самбодроме и раствориться в самбе простых людей, танцующих в блоках, по всему городу. Блок - это машина, наряженная всем, что под руку попало, а за ней толпа веселых, слегка пьяных и невпопад пританцовующих людей, которые по мере продвижения перекрывают несколько улиц и приглашают присоединиться к их чесной компании. Таких мест чтоб потанцевать самбу в Рио около 600 в течении Карнавала! Самбу в Бразилии не танцуют, самбу тут - живут - говорят местные. И это чистая правда. Танец родился из микса бразильских и африканских мотивов, португальских и итальянских мелодий, а движения отдаленно напоминают магические пляски племен Африки. Итак, отбросьте комплексы, доверьтесь ритму, хлебните несколько глотков Кайпириньи и вы лучший танцор в Рио!

"Кайпаринья" считается визитной карточкой Бразилии, ее делают в барах по всему миру и конечно на всех пляжах страны. Это кисло-сладкий коктейль крепостью 25 градусов, состоящий из кашасы, лайма, тростникового сахара и колотого льда. По вкусу напиток близок к другому известному коктейлю – Мохито, но без мяты.

Расскажу состав и пропорции. Хотя нет! Напиток вы попробуете в Бразилии, а у меня свой рецепт этого коктейля! Возьмите:

совсем немного яркого солнца

добавьте половинку счастья

несколько мелодий самбы

и прохладу океанического бриза

Тщательно смешайте и пейте, наслаждаясь Бразилией! Только радость! So alegria!