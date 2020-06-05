Местные всегда тепло и с улыбкой произносят название итальянской столицы - Roma!

И слово это женского рода! Правда непривычно думать, что вечный город - это не суровый мегаполис с великой историей, а строптивая и пестрая Она!

Оставим игру слов и нарисуем в воображении знаменитые гладиаторские бои, могущественных императоров и каменные исполины дворцов и замков. Город на семи холмах привлекает туристов множеством достопримечательностей, сюда ежедневно съезжаются путешественники с разных стран мира. И все для того чтобы прикоснуться к истории в музее под открытым небом!

Мы приземляемся в Риме и первый вопрос - как добраться до центра города?

Здесь все для туристов - автобусы, прокат машин и даже поезд. Автобусы курсируют от вокзала "Термини" к аэропортам (их два) и обратно каждые тридцать минут. Стоимость проезда составляет от 5 до 10 евро, вся дорога займет примерно 55 минут. Альтернатива – поезд Leonardo Express, билет на который обойдется в 14 евро.

Где лучше всего жить?

Рим состоит из большого количества районов, зон и округов. Очень важно выбрать правильное место для жительства оно будет влиять на ваше общее впечатление от всего путешествия. Особого внимания заслуживает район Челио, недалеко от Колизея. Таким образом, каждое утро вы будете просыпаться в непосредственной близости к этой культовой достопримечательности. Возьмите на заметку районы Пантеон или Трастевере. Здесь вас будут окружать старые дома, небольшие ресторанчики и уютные площадки. Жилье по хорошей цене туристы арендуют даже в этих районах. Стоимость двухместного номера от 50 евро (за бюджетный вариант недалеко от центра). Помните, я не рекомендую селиться возле вокзалов "Термини" и "Тибуртина".

Я в Риме третий раз и мне по душе остановиться в отеле с комфортом, открытым бассейном, ухоженной территорией и в нескольких минутах ходьбы от Базилики Святого Петра. Именно здесь находится легендарная вилла матери императора Нерона, а сегодня это роскошный отель Gran Melia Rome Villa Agrippina.

Прежде всего, рано утром спешу без очереди попасть в Базилику, поднимаюсь на купол и вдыхаю свежий запах кипарисов растущих в Папском дворе. Затем отправляюсь в музеи Ватикана и чарующую Сикстинскую Капеллу где время замирает, а толпы туристов не мешают говорить с Богом.

Прогулка по закованным в камень берегам великого Тибра до прекрасной Пьяцца дель Пополо всего полчаса. Вокруг площади мекка шопинга - бутики и магазины самых знаменитых и богатых брендов. Величественная Испанская лестница благосклонно смотрит на уставших туристов отдыхающих на ее бело-мраморных ступенях, а вот полиция смотрит на это по-другому и прогоняет всех без церемоний. Если не чувствую усталость иду на прогулку в парк виллы Боргезе, а если устал - освежаюсь уличным мороженым и дворами крадусь к фонтану Треви.

Фонтан после реконструкции продолжает собирать миллионы евро в своих чистых водах от чистых душой туристов верящих в силу монетки.

Пантеон, неподалеку, не такой приветливый - еще бы простой тут 1800 лет! Даже не верится в эту цифру когда входишь внутрь и смотришь на 43-х метровый купол - величие поражает!

Колизей и Форум - визитная карточка города смотрящая на вас с каждого магнита. Она кажутся такими родными после фильмов и репродукций, что при первой встрече особо не впечатляют.

Рядом - Пьяцца Навона – центр общественной жизни с тремя красивейшими фонтанами. Прогулка по Риму с посещением этой площади позволит окунуться в уличную романтику, наблюдая за выступлениями артистов и музыкантов и просто рассматривая прохожих.

Гуляя по городу и сбивая ноги в кровь я отдыхаю в многочисленных храмах под звуки органа и запах столетнего дерева лавок.

В хорошую погоду я, конечно же, много гуляю — не боюсь сворачивать с туристических троп и заглядывать во внутренние дворики (иногда они бывают открыты) или же катаюсь на экскурсии на симпатичных скутерах Vespa или винтажных Фиат 500.

Когда идёт дождь, а бывало и такое, советую посетить мои топ-5 любимых музеев в Риме: музей современного искусства Museo Macro, Museo MAXXI — национальный музей искусств XXI века, проект которого разрабатывала гениальная Заха Хадид, Galleria Nazionale d’Arte Moderna — национальная галерея современного искусства с впечатляющей коллекцией итальянской живописи XIX—XX веков и музей культурного наследия в Риме — Museo del Quirinale.

Я усталый и счастливый возвращаюсь в отель и делюсь такими необходимыми лайфхаками:

Если вы собираетесь активно пользоваться городским транспортом и посещать музеи, можно купить специальную туристическую карту под названием Roma Pass. Цена услуги за три дня составляет 38 евро. Помните, что в Риме несколько достопримечательностей реально увидеть совершенно бесплатно (музеи Наполеона, Римской Республики, Карло Билотти или античных скульптур). Посещать столицу Италии будет интересно в любой период года кроме июля и августа - уж очень жарко. Теплая погода здесь наблюдается даже зимой, когда средняя температура воздуха составляет примерно 10 градусов. Погода на улице будет идеальной для неспешных прогулок. Билеты в Колизей или музеи Ватикана проще всего покупать в интернете, чтобы избежать больших очередей. В городе много фонтанчиков с чистой питьевой водой, поэтому не стесняясь, набирайте воду не переплачивая торговцам на улице. Цена проезда на общественном транспорте составляет полтора евро. Билет дает вам возможность совершать любое количество пересадок за 100 минут. Не забывайте всегда компостировать свой билет, потому что в противном случае вам грозит большой штраф. Местное метро работает с 5 утра до 12 ночи. Посетить Колизей бесплатно у туристов получится в первое воскресенье месяца. Блюда итальянской кухни известны на весь мир: попробуйте пиццу, пасту и местное вино. Среди туристов очень популярным является мороженое с разными вкусами.

Уверен, Рим очарует каждого - увлечет своей историей и легендами, впечатлит масштабами и помпезностью, покорит вкусной кухней и незабываемой атмосферой!

Говорят бесконечно можно смотреть на три вещи - огонь, воду и работающего человека - наверное это так. Но я знаю точно - вечно можно смотреть на Рим! Подписывайтесь на мой инстаграм burlutskyi и до встречи в вечном городе!