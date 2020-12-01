Резкий скачок больных в Турции: туристический сезон закончился

Александр Деркач Travel 09:59, 1.12.2020

Турция. 30 тысяч заболевших коронавирусом в день. Туристический сезон закончился.

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