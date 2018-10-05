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Разъяренный слон атаковал машину с туристами в ЮАР: видео

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В одном из сафари-парков Южно-Африканской Республики разъяренный слон напал на автомобиль с туристами. В салоне джипа на момент происшествия находились граждане Европы и Японии.

Видеозапись инцидента сделал один из пассажиров внедорожника, она обнародована на странице South Africa Live в Facebook.

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Неизвестно, что именно разозлило животное – появление чужаков на его территории или поведение туристов, которое слон мог воспринять как агрессию, но он пошел на таран с джипом.

Слон бивнями и хоботом принялся крушить автомобиль. Водитель с трудом успел бросить руль и отскочить в сторону, да и туристы с криками ужаса пытаются выбраться из автомобиля.

Гнев слона длился недолго, несколько секунд, после чего он оставил в покое и машину, и группу туристов.

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Место
ЮАР
Объекты
туристытуризм
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