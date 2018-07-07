"За мак здесь можно сесть в тюрьму": рассказ украинки о жизни в богатейшей стране мира

Украинка Татьяна Руденских из тех, о ком можно сказать - завоевала свое место под солнцем! Имея специальность детского психолога в новой стране ей пришлось переквалифицироваться и доказывать, что женщина иногда может больше, чем мужчина.

Татьяна вместе с супругом иорданцем и двумя сыновьями уже 10 лет живет в ОАЭ. Она выучила сложный язык, сломала многие стереотипы и работает фотографом в одном из самых популярных журналов эмиратов.

Чем могут грозить отношения вне брака, почему за общественные зоны отдыха приходиться платить и какие из украинских продуктов не найти даже по цене золота - в эксклюзивном интервью для OBOZREVATEL.

История переезда

Кто такие арабы, где они живут, что едят и чем занимаются - эти вопросы никогда не интересовали меня, простую девчонку из Крымского села, где до сих пор нет даже школы.

Я никогда не думала о жизни вне Украины, но пути Господни неисповедимы, и, приехав в Одессу в поисках работы, познакомилась с будущим мужем, принцем (да, это правда, так как его фамилия переводится, как “принц”), иорданцем палестинского происхождения. С ним было легко, понравилась его забота и самостоятельность. Трудностей в обыденной жизни не возникло и скучать с ним не пришлось.

Из Одессы мы переехали в Иорданию, потом в Москву, и в итоге осели в Эмиратах, где живет почти вся его огромная семья (12 братьев и сестер).

Мы переехали в декабре. После холодной, грязной и суровой Москвы Эмираты показались мне раем на Земле! Сразу покорила сердце приветливость людей, вежливость, внимание. Всё было настолько другим, новым - хотелось до всего прикоснуться, попробовать, узнать. Дома из стекла, красиво выбритые мужчины в белых одеждах, женщины в черных абайях, огромное количество национальностей (около 200), их традиционные одежды, запахи бахура (благовония), разнообразная кухня всех народов мира, дорогие машины, верблюды, пальмы и, конечно же, море!

Пришлось долго привыкать к отсутствию запахов (поэтому везде используют бахур), цветы не пахнут вообще. Отсутствие дождя! Очень удручают уличные кошки, грязные, дикие, покалеченные, их здесь не любят так, как у нас. Еще один жирный минус - невыносимая жара 6 месяцев в году, недостаток кислорода и высокая влажность. И… мусор! Да, мусор, который люди просто бросают на землю.

Жилье

Цены на аренду и покупку недвижимости зависят от месторасположения. Абу Даби и Дубай - самые дорогие Эмары. В Шардже, Аджмане, Рас аль Хейма цены намного ниже. Например, студия в Дубай будет стоить от 15 тысяч долларов в год, такая же в Шардже - 5-8. Поэтому многие выбирают жилье подальше от Дубай, но приходится жертвовать временем, так как тогда каждый день около 2-2.5 часов проводится в пробке. Поэтому машина необходима всем, хотя многие используют автобусы.

Жилье можно купить в кредит, в местных банках процент совсем небольшой. Размер кредита зависит от уровня зарплаты, нужно всего лишь предоставить справку о зарплате за 6 месяцев, паспорт, подтверждение с места работы и визу.

Но так как жилье очень дорогое, а у украинцев, в большинстве, зарплаты небольшие, то покупает меньшинство. Как пример, цены на 2-х комнатную квартиру в Дубай начинаются от 300 000 долларов, при зарплате в 2 тысячи долларов. К тому же, покупка жилья не даст право находиться в стране без визы, передать ее в наследство либо получить гражданство. Найти недвижимость можно через агентство (за это придется платить) либо напрямую у владельца здания (часто контакты висят прямо на зданиях).

Работа

Украинцы здесь преимущественно работают в сфере продаж, в отелях. Здесь востребован обслуживающий персонал, не сложно найти работу врачам, учителям (придется сдать экзамен на английском), няни, хостес. Средняя зарплата украинца 800-2000 долларов. Для более высокооплачиваемой должности нужны английский и арабский языки, большой опыт и желательно в Эмиратах. 1000 долларов - это мизер, и зачастую украинцы делят жилье с кем-то, если компания его не предоставляет. Семейным парам этот вариант не подойдет, хотя можно найти виллу и снять на две семьи, чтобы сэкономить.

Работу искать лучше через знакомых, если такой возможности нет - рассылать резюме напрямую в интересующие компании

Я устраивалась через знакомых, поэтому было легче и закрыли глаза на мой ужасный английский и отсутствие опыта. Я психолог, но так как здесь психология мало кого интересует, пришлось экстренно обучиться репортажной съемке. Уже 9 лет работаю в одном из самых читаемых журналов ОАЭ и являюсь первопроходцем.

До меня здесь просто не было женщин фоторепортеров! Было очень трудно ломать стереотипы, в буквальном смысле лезть по головам мужчин фотографов, бежать быстрее их, занимать лучшие места, успевать за секунду выхватить лучшее фото шейхов, научиться понимать их язык, доказывать, что ты не хуже, а лучше! Были насмешки, недоверие, пока мои коллеги из разных журналов и газет поняли - я не шучу и могу все! Я справилась, сейчас как рыба в воде, осилила и английский и арабский, главное оставаться собой, знать себе цену и уважать других.

Идя на собеседование, надо не перестараться с макияжем и одеждой - здесь это лишнее. При подписании рабочего контракта внимательно ознакомиться с условиями, чтобы в последующем не возникли трудности. Все интересующие вопросы можно задать на страничке в фейсбуке “Украинцы в Эмиратах” - здесь большая, дружная община.

Медицина

Медицинская страховка в ОАЭ обязательна. Обычно ее делают сами работодатели, но не всегда, и тогда придется оформлять самому. Цена от 150 долларов (самая дешевая, входит только визит к врачу, всё остальное придется оплачивать отдельно). Образование врачей оставляет желать лучшего, придется поискать толкового.

Если нет страховки, то придется выложить около 100 долларов за консультацию. Вырвать зуб - 200. Именно поэтому практически все, у кого нет страховки, решают свои проблемы на родине, находясь в отпуске. Несложная операция на носу мне обошлась бы в 15 тысяч, если бы не страховка. Рожать тоже многие летят домой. Без страховки роды обойдутся в самом дешевом госпитале 2-3 тысячи.

Еда

В ОАЭ можно найти практически всё, к чему мы привыкли, кроме мака (боль в сердце). Он запрещен к ввозу, за его перевозку можно сесть надолго в тюрьму. Свинину и продукты из нее можно найти в Дубай в филиппинских или русских магазинах, но ограничено. Сложно также найти гречку. Безумно дорогой мёд, поэтому и гречку и мёд я везу из Украины.

Огромный минус - почти все ягоды очень дорогие и фрукты без вкуса и запаха. Единственное место, где можно найти вкусные - в Шардже на рынке, парни из Узбекистана недавно стали привозить, но по цене золота (1 килограмм черешни - 20 долларов.

Местная кухня довольно скудная и нам непонятная (эти люди не так давно жили в пустыне). Зато кухни других стран великолепны - выбирайте на свой вкус - от острой индийской, до кисло-сладкой тайской. Широко распространенное и любимое блюдо - Манди (Оман) и Барьяни (Индия) - дешево и вкусно!

В неделю на семью из 4 человек для покупки продуктов вам понадобится около 100 долларов (это по скромному).

Комфорт и сервис

Про отличное качество жизни в ОАЭ много написано, я же хочу рассказать о минусах, потому что именно это становится сюрпризом для "понаехавших".

-безумно дорогой и порой медленный интернет (150 долларов в месяц), здесь компания-монополист, поэтому они вообще не заморачиваются;

- тараканы и прочая живность! Везде! Даже в супермаркетах! Их приходится довольно часто травить и стоит это недешево, при этом нужно на сутки уходить из квартиры и потом сверху до низу всё вымывать;

-пыль. Стоит открыть окна на час, и убирать приходится заново, особенно во время песчаных бурь;

-пробки! Это ужас...особенно утром и вечером, когда все возвращаются домой; -вонь! Вонь от урн, которые стоят возле каждого дома, магазина, при жаре

- невыносимый запах;

-мало бесплатных мест для прогулок с детьми, парки все платные и до них еще нужно добраться;

-неудобство для пешеходов - все дороги огорожены, а до светофора в такую жару идти проблематично, нет подземных переходов;

- мусор, особенно в Шардже, Аджмане, практически никто за собой не убирает в парках и на пляже;

-недвижимость - всё строится из дешевых материалов, поэтому даже в новой квартире или вилле через несколько месяцев всё начинает ломаться и сыпаться;

-улицы - тяжело найти нужный адрес, на домах отсутствуют номера, либо расположенные не по порядку;

- в государственных органах не всегда легко добиться нужной тебе справки или сервиса, часто встречаются непрофессионалы в своем деле;

- в месяц Рамадан нужно сдерживать себя, нельзя пить, есть, курить в общественных местах, особенно тяжело не пить в жаркое время;

- образование космически дорогое и не соответствует цене. За 2 детей (5-9 класс) в год ушло 10 тысяч долларов и это дешевая школа;

- кондиционеры - из-за жары приходится практически всегда включать кондиционер, а это дорого и вредно для здоровья.

Советую перед приездом хорошо ознакомиться с правилами и законами этой страны. Отношения вне брака (если это станет известно) могут оказаться плачевными - тюремный срок, а потом депортация. Аборты здесь запрещены. На улице нельзя показывать нежные чувства - поцелуи и объятия. Ну и конечно не вздумайте гулять по улице в нетрезвом состоянии.

Выводы

10 лет в ОАЭ не прошли для меня даром. Я обрела друзей из разных стран, которых очень уважаю и ценю. Освоила новую профессию. Выучила два языка. Открыла в себе способность рисовать и в июле будет моя первая выставка в родном городе. Научилась толерантности, терпению, избавилась от некоторых плохих привычек. Эта страна открыла мне возможность путешествовать, помогать родителям и растить своих детей в безопасной и дружественной среде.

Для кого-то здесь невыносимо (мой племянник в буквальном смысле сбежал отсюда через три года), а кто-то до последнего не хочет уезжать. Выбор за вами, если не боитесь перемен, готовы к трудностям, целеустремленны и уверены в себе - дерзайте. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и тоже жалеть.

Не хочу показаться сентиментальной, но всё же скажу-тоска съедает сердце и при всём благополучии - с каждым годом всё сильнее хочется домой. После эмиратовского шика, блеска и ровных дорог просто хочется летом сесть под черешню, дышать цветами. Осенью - вдохнуть запах опавшей листвы. Зимой - упасть лицом в снег. Весной, проснувшись, увидеть сирень и постоять под дождем.