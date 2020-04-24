Радиация, медведи-мутанты и неадекватные туристы: как готовят гидов в Чернобыльской зоне

После сериала HBO "Чернобыль" и до начала всемирного карантина Зона отчуждения была самой популярной туристической локацией Украины. Так, в прошлом году ее официально посетило 124 тысячи туристов, большинство – иностранцы. И поскольку Чернобыль остается местом крупнейшей техногенной катастрофы с загрязненными радиацией местами – туристов там всегда сопровождают профессиональные гиды.
О том, как готовят гидов в Чернобыльской зоне и что им нужно знать о Зоне отчуждения – рассказало издание BBC News Украина.
Как готовят гидов в Чернобыльской зоне – подробности
Фото: the-village.ru
По словам инсайдеров, специфической профессии гида в Зоне отчуждения желающие обучаются в специализированных школах. Там им рассказывают о том, что должен знать проводник туристов в Чернобыльской зоне: от истории аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года до радиационной безопасности и правил поведения при встрече с дикими животными и неадекватными туристами. Так же предупреждают о "хотспотах" (локации с высоким радиационным излучением) и местах, куда нельзя пускать людей. К слову, сейчас в Чернобыльской зоне около 20 официально утвержденных маршрутов. Знать их и ориентироваться на месте должен каждый гид.
Объект укрытия на ЧАЭС – одна из самых популярных туристических локаций в Украине
Фото: bbc.com
Рассказать о жизни Припяти до аварии – одна из задач чернобыльских гидов
Фото: bbc.com
Лошади в Зоне отчуждения
Фото: the-village.ru
Туристы из Нидерландов
Фото: bbc.com
Кроме этого, будущий гид должен провести восемь практических выездов в Зону отчуждения с реальными туристическими группами, чтобы посмотреть, как работают опытные специалисты.
КПП "Дитятки" – заезд в Зону отчуждения
Фото: bbc.com
Отмечается, что гид также должен рассказывать туристам достоверную информацию, чтобы иностранцы потом не разносили по миру фейки о тотальной радиации в Украине и мутантов в лесах у ее столицы.
Легендарное колесо обозрения в Припяти
Фото: bbc.com
Артефакты в Чернобыльской зоне
Фото: bbc.com
"Гиды фактически становятся послами страны, поэтому важно, чтобы они рассказывали достоверную информацию. Нужны квалифицированные специалисты, которые бы представляли не только Зону, но и имидж Украины", – рассказала Елена Фомина, основательница проекту Chornobyl Guide's School.
"Самый популярный вопрос от туристов: "Есть тут у вас животные-мутанты?" А иногда спрашивают, светится ли Чернобыльская зона по ночам. И вот мы пытаемся искоренить эти мифы. Пытаемся объяснить, что "Дуга" ночью не светится и двуглавые медведи здесь не бегают", – добавила гид Мария Песоцкая.
Загоризонтный радар "Дуга" на самом деле не светится от радиации
Фото: bbc.com
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