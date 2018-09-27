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Пытался догнать самолет: в Дублине произошел трагикомичный случай с туристом

1.1тЧитать материал на украинском

В аэропорту Дублина (Ирландия) арестовали мужчину, который пытался догнать свой самолет по взлетно-посадочной полосе.

Как сообщает AP, пассажир побежал за самолетом Ryanair, который начал полет в Амстердам. Отмечается, что он вместе с женой прибыл на посадку с опозданием. Мужчина прорвался через дверь на взлетную полосу и пытался остановить самолет.

Пытался догнать самолет: в Дублине произошел трагикомичный случай с туристом
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До прибытия полиции его задержали сотрудники авиакомпании. Мужчину увезли в полицейский участок в Дублине.

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Место
ИрландияДублин
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