Аскания-Нова и Кинбурнская коса. Как мы путешествуем по Украине с 4 детьми. Ч

Когда мы ехали в Херсонскую область, я возлагала самые большие надежды на Кинбурнскую косу, а самые небольшие ожидания на Асканию-Нова. В итоге, мы остались в дичайшем восторге от заповедника и в дичайшем разочаровании от косы. Но обо все по порядку.

Часть дороги на Асканию - великолепная, новая, а вторая - как после бомбардировки. Заложите плюс полчаса в пути и в общей сложности уложитесь в 2,5. Ехать нужно только после обеда! Это степь:) Будет жарко! И будет потрясающе!

Биосферный заповедник Аскания-Нова появился в 1897 году благодаря немецкому овцезаводчику Фридриху Фальц-Фейну, семья которого владела огромными территориями на юге Украины (это его овцы вытоптали Олешковскую пустыню из предыдущего поста:)). Фридрих был старшим из семи братьев и как только получил в наследство деньги отца, стал вкладывать прибыль от продажи шерсти в главное увлечение своей жизни - заповедник. Он превратил степь в волшебную страну, где свободно паслись стада бизонов, косуль, антилоп, зубров, бегали страусы и дрофы, где жили сотни тысяч птиц и росли сотни видов цветов.

Аскания-Нова пережила множество потрясений, революцию, погромы, войну, но чудом восстановилась. И сегодня несколько раз в день по степи ходит паровозик. Садитесь на него и отправляйтесь на настоящее сафари. Билет стоит 150 гривен, и это самая честная инвестиция во впечатления на всю жизнь.

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Вот я кормлю с руки зебру, вот мне в руку утыкается холодный мокрый нос дикой лошади, вот в бинокль я вижу, как стадо бизонов медленно идет на водопой, а им навстречу мчатся антилопы гну. Смотрю и не верю, что это не Африка, не расхваленная на весь мир Кения, а Украина! Моя любимая страна.

Зебрам, осликам и лошадям возьмите белую булку, себе - бутылку воды и солнцезащитный крем.

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Важно! На сафари нельзя детям до 6 лет. С Лукой осталась наш великолепный гид Юля. Часами гулять и слушать истории о драматической жизни Фальц-Фейнов и изучать тенистые аллеи огромного парка можно только с ней! Звоните ей 0999392336, скажите, что от Ярославы и будет вам счастье:)

Путешествия Украиной: Херсонщина Facebook Ярославы Гресь

Путешествия Украиной: Херсонщина Facebook Ярославы Гресь

Путешествия Украиной: Херсонщина Facebook Ярославы Гресь

Путешествия Украиной: Херсонщина Facebook Ярославы Гресь

Путешествия Украиной: Херсонщина Facebook Ярославы Гресь

Путешествия Украиной: Херсонщина Facebook Ярославы Гресь

Путешествия Украиной: Херсонщина Facebook Ярославы Гресь

Пока мы катались по степи, Юля с Лукой были в зоопарке и кормили павлинов. Тоже класс!

Теперь о косе. Я мечтала об этом месте благодаря потрясающим снимкам Влада Василькевича. Но случился сбой. Мы приехали на косу в самый солнцепек и от этого вся программа стала смазанной кашей - единственное, чего хотелось - спрятаться под кондиционер. Ну или в тенек, но проблема в том, что тенек по пути нашего следования был только в одном месте - реликтовой роще. Там нас ждали потрясающие деревья, высокая влажность, папоротник и комары размером с лошадь Пржевальского в Аскании-Нова, которые тут же превратили наши шеи и щиколотки в решето.

Место для катания на сапах оказалось настолько мелким, что не сапы таскали нас, а мы сапы, зато дети нарезвились на мелководье. До теплового удара).

Вместо тента между нашими машинами в качестве сервиса гид натянул вонючий виниловый баннер, после ужасного обеда, а выбор на Кинбурне просто крошечный, на десерт мы купили мороженое, срок годности которого истекал через два дня. Называлось оно "Традиции Новой Зеландии" и это был единственный смешной момент во всем этом изнурительном дне. Ну а 35 километров абсолютного бездорожья до косы, а потом они же назад - это венец истории. Любите свою машину? - не везите ее на Кинбурн!

Какой я делаю вывод из этой истории. Первое - Украина прекрасна, вне всяких сомнений. Я виновата в том, что не стала вникать в детали и не составила маршрут самостоятельно. Ехать на Кинбурнскую косу нужно с палатками, на специальном транспорте и точно не на один день, иначе это будет день бездорожья, многочасовой тряски, обжигающего солнца и большого разочарования. Для косы не нужен гид, ее нужно изучать самостоятельно, открывая ее чудеса по маленькому кусочку.

Мы хотим вернуться сюда на лодке, дойти по воде, бросить якорь и ваувизировать это место всем сердцем. Оно этого заслуживает.

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