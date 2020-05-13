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14 мая • обновлено в 16:47
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/ Travel

Стоит ли сейчас покупать дешевые авиабилеты в Европу: озвучены риски

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Несмотря на привлекательные предложения на авиабилеты ряда авиакомпаний, покупать их преждевременно.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза. "Потенциальным туристам я бы рекомендовал не покупать билеты, пока не будет понятна примерная или четкая дата открытия границ", – сказал он.

"Я понимаю авиакомпании, потому что им нужно возобновлять полеты, возобновлять деятельность и генерировать деньги. Но если не будут открыты границы, никто никуда не полетит. То, что авиакомпания хочет, не значит, что может. Я бы все же ждал каких-то дат от Кабмина и тогда бы планировал свой отпуск", – посоветовал он.

Как пояснил Дереза, авиакомпании приняли решение об открытии продаж билетов, учитывая ситуацию с ослаблением карантина в Европе и в надежде на то, что и Украина вскоре откроет свои границы.

"По сути, сегодня авиакомпания сгенерирует деньги, которые ей так нужны. А если границы не откроются, она просто перенесет ваш билет на другие даты", – спрогнозировал эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине возобновили продажу авиабилетов четыре компании: Czech Airlines, Wizz Аir, Lufthansa и Международные авиалинии Украины. Рейсы, которые ранее не осуществлялись из-за карантина, на сайтах авиакомпаний уже открыты для бронирования с мая-июня 2020 года.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Авиаперелеты Карантин в Украине Прямая трансляция Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Итоги
Персона
Максим Дереза
Место
Украина
Тег
авиабилеты
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Комментарии на сайте не модерированы
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Покупайте, этим вы становитесь в очередь на митинг после инвесторов Укрбуда.
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Travel

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