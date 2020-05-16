После карантина курорты заработают по-новому: озвучен прогноз

В популярных туристических странах, куда после снятия карантина смогут поехать граждане Украины, будут введены жесткие санитарные правила.

Такое предположение в эфире ObozTV высказал вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза. "Маски в аэропорту и в самолете, тепловизоры, которые будут фиксировать на расстоянию температуру людей, дезинфекция помещений", – сказал он.

По словам эксперта, в отелях расстояние между столиками, между шезлонгами и другими подобными объектами будет не менее допустимой санитарной нормы. "Обязательное наличие профильного врача, обязательное наличие места в отеле, куда можно будет изолировать людей, у которых будет выявлена инфекция", – добавил он.

В этом контексте Дереза подчеркнул, что страны будут готовы пойти на дополнительные расходы по объективным причинам. "Когда туризм в стране занимает значительную долю ВВП, когда в этой отрасли задействованы миллионы людей, естественно, страна, пусть и с какими-то ограничениями, но будет выходить из кризиса и запускать туризм", – сказал он.

Лето в Турции и Египте: что изменится после карантина

Как писал OBOZREVATEL, в Посольстве Турецкой республики сообщили, что с начала летнего сезона в стране будет запущена программа "Сертификат здорового туризма". Она предусматривает меры по безопасности транспортировки, проживания и медицинского обслуживания туристов.