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16 мая • обновлено в 17:01
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После карантина курорты заработают по-новому: озвучен прогноз

11.1т
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В популярных туристических странах, куда после снятия карантина смогут поехать граждане Украины, будут введены жесткие санитарные правила.

Такое предположение в эфире ObozTV высказал вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза. "Маски в аэропорту и в самолете, тепловизоры, которые будут фиксировать на расстоянию температуру людей, дезинфекция помещений", – сказал он.

По словам эксперта, в отелях расстояние между столиками, между шезлонгами и другими подобными объектами будет не менее допустимой санитарной нормы. "Обязательное наличие профильного врача, обязательное наличие места в отеле, куда можно будет изолировать людей, у которых будет выявлена инфекция", – добавил он.

В этом контексте Дереза подчеркнул, что страны будут готовы пойти на дополнительные расходы по объективным причинам. "Когда туризм в стране занимает значительную долю ВВП, когда в этой отрасли задействованы миллионы людей, естественно, страна, пусть и с какими-то ограничениями, но будет выходить из кризиса и запускать туризм", – сказал он.

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Как писал OBOZREVATEL, в Посольстве Турецкой республики сообщили, что с начала летнего сезона в стране будет запущена программа "Сертификат здорового туризма". Она предусматривает меры по безопасности транспортировки, проживания и медицинского обслуживания туристов.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Семейный туризм Летний отдых Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция Итоги
Персона
Максим Дереза
Место
Украина
Тег
отдых
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