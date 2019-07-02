Популярный украинский курорт настигла новая беда: фото последствий

В Бердянске Запорожской области из-за мощного юго-западного ветра на пляжи выбросило огромное количество зловонных водорослей.

Туристов призывают к спокойствию. Как пишет "ПроБердянск", местные коммунальные службы усиленно работают над очищением мест купания.

Правда, перспективы на ближайшие дни неутешительны. "В соответствии с прогнозами синоптиков в Бердянске сохранится юго-западный ветер. А ветер именно этого направления выбрасывает водоросли на побережье. Поэтому и в ближайшие дни нам придется заниматься не только спасением людей на воде, но и убирать пляжи", – сказал представитель одной из коммунальных предприятий Анатолий Воронин.

"ПроБердянск"

"ПроБердянск"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что часть прибрежной зоны Мелитополя (Запорожская область) заражена множеством морских блох.

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