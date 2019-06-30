Популярный курорт Украины атаковали морские блохи: чем они опасны

Часть прибрежной зоны Мелитополя (Запорожская область) заражена множеством морских блох.

Как пишет местный портал ria-m.tv, наибольшую опасность укусы этих паразитов составляют для детей.

Отмечается, что купание опасно, в частности, в селе Приморский Посад, где семью отдыхающих искусали блохи.

Иллюстрация. Пляж Новости Мелитополя

"Не успел ребенок искупаться в теплой воде, как начал жаловаться, что его "кусают рыбы". Родители решили проверить воду, однако почувствовали лишь, что к телу как будто прилипают водоросли, а уже на суше заметили, что после купания к телу прилипли мелкие существа с двумя усиками", – сказано в сообщении.

Отмечается, что к вечеру у ребенка появились красные следы на коже, похожие на следы комариных укусов, а к утру образовались большие пятна.

Мама повела ребенка на прием к дерматологу, и оказалось, что ее жалоба на укусы после моря была у врача пятнадцатая по счету.

Врач прописал ребенку противоаллергенные препараты и абсорбенты. Тем, у кого реакция слишком острая, прописывают гормональную терапию.

По словам очевидцев, такие же насекомые атаковали и побережье Кирилловки.

Следы от укусов морских блох ria-m.tv

Следы от укусов морских блох ria-m.tv

Следы от укусов морских блох ria-m.tv

Как писал OBOZREVATEL, жителей и гостей Одессы просят удержатся от купания на нескольких городских пляжах, так как вода в прибережной зоне не соответствует нормам.

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