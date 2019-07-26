Популярный курорт Украины атаковали медузы: появились новые фото

На популярном украинском курорте Кирилловка Азовское море у побережья заполонили медузы.

Их нашествие связано с повышением солености моря, которое является необратимым процессом. Оно значительно испортило отдых пляжникам, сообщает издание MV.

Фото: mv.org.ua

"На фото, которые размещают сейчас в социальных сетях отдыхающие, изображен корнерот, который является обычным видом для побережий Черного, Азовского, Средиземного и Норвежского морей, часто встречается на побережье Атлантического океана. Его появление в больших количествах, скорее всего, связано с постепенным повышением солености Азовского моря", — пояснил научный сотрудник Приазовского парка Вадим Ткаченко.

Он отметил, что в связи с повышением солености, медузы станут размножаться еще интенсивнее, соответственно, "нашествие медуз" станет постоянным явлением в Азовском море.

Фото: mv.org.ua

Фото: mv.org.ua

Также, по словам ученых, медузы в большом количестве не несут угрозы для экосистемы Азовского моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, отдыхающих на Днепре в городе Черкассы атаковали медузы размером в 2-3 сантиметра, что вызвало панику среди украинцев.

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