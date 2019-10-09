Помахали самолету: с украинцами случилось возмутительное ЧП в международном аэропорту

В Рижском международном аэропорту из-за коллапса на стойке регистрации 60 человек не смогли вылететь из Риги. 20 из них направлялись в Киев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинец Александр Глущенко. Он добавил, что перевозчиком выступала компания WizzAir.

"20 граждан Украины просто помахали ручкой самолету, улетающему на Киев, потому что в рижском аэропорту работает в час пик один пункт контроля из 8! В промежутке 2 часов улетают 6 бортов и аэропорт это не парит... всего лишь 2 человека проверяют на контроле всю эту ораву, которая очередью растянулась на сотни метров. В очереди стоит человек 500 и всего лишь два человека досматривают их вещи на контроле!" – возмутился турист.

Он добавил, что люди прибывали в аэропорт даже не за два, а за четыре часа, однако это не помогло улететь.

"Тем, кто вложил 10 евро в fastline, тоже не особо помогло, Дружно не улетели все! 20 человек простояли в очереди на контроль два-три часа, отстояли, добрались до паспортного контроля, прошли его, и все равно не успели... Перед ними просто захлопнули дверь! И отморозились! Когда сотрудникам аэропорта сообщали о том, что скоро вылет, что опаздывают – никакой реакции! Всем пох! Никто ни за что не отвечает. Европейский аэропорт! Типа самый большой в странах Балтии!" – добавил Глущенко.

По словам украинца, в аэропорту никто ни за что не отвечает, а начальства не оказалось на месте.

"Начальства службы безопасности нет! По кругу тычут друг на друга пальцами. Начальства аэропорта нет! Оно дома спит! Звонить не будем, не можем, номеров нет, мы не сотрудники аэропорта, а просто сидим тут под буквой "I" - справки раздаем! Помочь ничем не можем. Пишите заявление! Рассматривать будем 14 дней. Проблемы пассажиров, которые не улетели по вине служб аэропорта – никого не волнуют! Есть у вас деньги, нет у вас денег – это ваши проблемы! Покупайте билеты самостоятельно, живите, где хотите! Делайте, что хотите. Питайтесь, как хотите!" – продолжил он.

Глущенко отметил, что 40 из 60 туристов не улетели в Кельн.

"Wizz Air, как вам спится ? когда борт улетает полупустым и пилот лицезрит толпу пассажиров, которые не улетели? Или принципиально было вместиться в коридор, потому что коридор? а все остальные задержки – это не считается?" – поинтересовался он.

Коллапс в аэропорту Риги ФБ Глущенко

Коллапс в аэропорту Риги ФБ Глущенко

Коллапс в аэропорту Риги ФБ Глущенко

Коллапс в аэропорту Риги ФБ Глущенко

Коллапс в аэропорту Риги ФБ Глущенко

Коллапс в аэропорту Риги ФБ Глущенко

Коллапс в аэропорту Риги ФБ Глущенко

Коллапс в аэропорту Риги ФБ Глущенко

Коллапс в аэропорту Риги ФБ Глущенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине популярный лоукостер поменял аэропорт.

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