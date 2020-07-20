Автомобільний маршрут: Київ – Круглик – Здорівка – Васильків – Барахти – Велика Бугаївка – Ходосівка – Київ

Щоб об'їхати усі відомі на сьогодні Змієві вали в Україні, довелося б витратити кілька днів, адже їхня загальна протяжність становить понад 2000 кілометрів. Щоправда, далеко не всі вони збереглися. Але кілька цікавих фрагментів досі простежуються на південь від Києва. Можна скласти гарний туристичний маршрут на вихідний день.

Змієвими валами називають земляні оборонні споруди, які охоплюють Київ з півдня гігантськими дугами у кілька рядів. Популярна легенда розповідає про богатиря Микиту Кожум'яку, що здолав страшного Змія, запряг його у величезного плуга і проорав ним борозни, якими позначив кордони Київської землі. Легенди легендами, проте реальна історія спорудження валів досліджена слабко. Немає навіть їх чіткого датування. Найдавніші фрагменти відносять до скіфської епохи (VII-V ст. до н.е.), основні ділянки датують часами Київської Русі (X-XI ст.), але використовували їх і пізніше.

Востаннє Змієві вали боронили Київ улітку 1941 року. Свідчення цьому можна знайти в дачному селі Круглик на виїзді з Києва по Одеській трасі. Прямо у фрагмент стародавнього валу вбудований бетонний артилерійський напівкапонір часів Другої світової війни, що відомий як ДОТ №152 Київського укріпрайону. Його гармати прострілювали долину річки Сіверки, захищаючи міст у Віті-Поштовій. І це далеко не поодинокий випадок новітнього використання прадавніх фортифікацій Київщини.

Саму назву села Круглик пояснюють розташуванням всередині городища овальної (округлої) форми. Це Велике Ходосівське городище – одна з найдавніших частин Змієвих валів, VI-V ст. до н.е. Лише збережена частина валу тягнеться 5 км від Іванковичів до Ходосівки. Саме на околиці Іванковичів, по дорозі до котеджного містечка "Маєток" можна побачити 6-метровий вал у розрізі. Початково він був вдвічі вищим. По верху розташовувався дерев'яний частокіл, а перед валом досі помітний оборонний рівчак. Якщо піднятися на цей вал, можна побачити, як він зміїться – звідси ще одна версія походження назви.

Повертаємося на Одеську трасу та прямуємо на об'їзну Василькова до річки Стугна. Сучасна автодорога тут фактично прорізає другу лінію оборони Древнього Києва. Добре збережена частина Змієвого валу тягнеться вздовж північної околиці села Хлепча, потім губиться у лісі і знову виникає з іншого боку траси на південній околиці села Здорівка. Місце, де зручно припаркувати авто і піднятися на вал, позначене інформаційним щитом.

Походження цих валів відносять до часів Київської Русі. Щоправда, жодних документальних свідчень про їх спорудження немає, хоча в літописах можна зустріти згадки про них як про географічні орієнтири. Але точно відомо, що 988 року київський князь Володимир Великий заклав вздовж Стугни низку фортець, які стали сторожимими заставами на Змієвих валах. Серед них і град Василів, сучасний Васильків, що отримав назву на честь християнського імені князя. Зараз на городищі стоїть собор Антонія і Феодосія (1758 р.), а прямо за ним починається фрагмент Змієвого валу, з якого відкривається дуже гарна панорама міста.

За однією з версій, під час будівництва валів київські князі використовували рабську працю полонених кочівників. Саме їхні орди ототожнювали з казковим Змієм. Ось і пояснення сюжету про запряжене богатирем чудовисько.

Залишки третьої лінії оборони любителі давніх фортифікацій можуть пошукати на схід від села Барахти або на південний захід від Фастова. Натомість поціновувачам природи і гарних ландшафтів рекомендую зробити зупинку на під'їзді до села Велика Бугаївка з боку Василькова. Справа від дороги тут починається глибока балка, яку називають "Казковим яром". Останнім часом це одна з найпопулярніших локацій для професійних фотосесій на тлі природи поблизу Києва. Ще одне фантастично красиве місце неподалік – ландшафтний заказник "Васильківські Карпати", що вражає нетиповою природою та просто збиває з ніг пахощами цілинного різнотрав'я. Тут вже краще мати досвідченого провідника, який покаже таємні стежки і розповість про природу яру. Саме такий фаховий еколог супроводжуватиме автоколону Клубу мандрівників "НавколоUA" на маршруті "Змієві вали та Васильківські Карпати".

Найкращим завершенням подорожі стане підйом на Планерну гору, що на південній околиці Хотова. Тут розташоване Мале Ходосівське (Кругле) городище. Украплене скіфське поселення тут існувало до V ст. до н.е. і зникло під час сарматської навали. Зараз це улюблене місце київських дельтапланеристів та парапланеристів. Кращої фотолокації для зйомок на закаті годі й шукати!