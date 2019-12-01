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1 декабря • обновлено в 17:42
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Почти 50 украинцев "застряли" в аэропорту Берлина: названа причина авиаколлапса

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Полсотни украинцев не смогли в воскресенье, 1 декабря, вылететь из аэропорта "Шенефельд" в Берлине.

Как передает Укринформ со ссылкой на отдел посольства Украины в Германии, причина заключалась в больших очередях на паспортном контроле.

"Застряли" пассажиры трех рейсов: "Берлин-Киев" авиакомпании Raynair, "Берлин-Киев" и "Берлин-Львов" авиакомпании Wizzair.

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"Пассажиры начали звонить в посольство, рассказывать, что в общей сложности 49 граждан не попали на рейсы, несмотря на то что приехали за два часа до вылета", – сказано в сообщении.

Сейчас перевозчики пытаются решить вопрос отправки пассажиров другими маршрутами или в другой день.

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"Шенефельд"

"Шенефельд"

photosfolio/Shutterstock.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 ноября в аэропорту Львова произошло ЧП с самолетом МАУ – он съехал со взлётно-посадочной полосы. ЧП произошло из-за сложных погодных условий.

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Место
Германия Берлин
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