Почти 50 украинцев "застряли" в аэропорту Берлина: названа причина авиаколлапса

Полсотни украинцев не смогли в воскресенье, 1 декабря, вылететь из аэропорта "Шенефельд" в Берлине.

Как передает Укринформ со ссылкой на отдел посольства Украины в Германии, причина заключалась в больших очередях на паспортном контроле.

"Застряли" пассажиры трех рейсов: "Берлин-Киев" авиакомпании Raynair, "Берлин-Киев" и "Берлин-Львов" авиакомпании Wizzair.

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"Пассажиры начали звонить в посольство, рассказывать, что в общей сложности 49 граждан не попали на рейсы, несмотря на то что приехали за два часа до вылета", – сказано в сообщении.

Сейчас перевозчики пытаются решить вопрос отправки пассажиров другими маршрутами или в другой день.

"Шенефельд" photosfolio/Shutterstock.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 ноября в аэропорту Львова произошло ЧП с самолетом МАУ – он съехал со взлётно-посадочной полосы. ЧП произошло из-за сложных погодных условий.

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