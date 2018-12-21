Почему пилоты и стюардессы молчат при посадке самолета: появилось пояснение

Пилоты, а также бортпроводники во время критических фаз полета — взлета, посадки должны воздерживаться от многих действий, способных помешать им управлять самолетом.

Именно поэтому, например, они делают объявления для пассажиров примерно за полчаса до приземления, передает "РИА Новости".

Отмечается, что пилоты должны соблюдать правило стерильного кокпита — это норма гражданской авиации, которая запрещает им отвлекаться на необязательные действия во время определенных фаз полета.

Новости Boeing и Airbus вскоре не будут летать на самолетах из украинского титана

Пилотам запрещается говорить во время взлета АиФ

В частности, им запрещены разговоры на отвлеченные темы, прием пищи или прослушивание музыки в период посадки, взлета или любой другой операции, выполняемой на высоте ниже 3048 метров.

Это же правило распространяется и на бортпроводников. В период стерильного кокпита экипаж не должен связываться с пилотами, за исключением случаев крайней необходимости. Стюардессы должны быть сосредоточены на подготовке пассажиров к взлету или посадке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее частный лайнер президента США Дональда Трампа въехал другой самолет в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Президентский Boeing, используемый Трампом во время его предвыборной кампании, был задет двухмоторным Bombardier Global Express.