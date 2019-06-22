''Побежал искать боярышник'': украинка на популярном курорте поставила на место наглых русских туристов

В сети высмеяли российских туристов, которые по-хамски отдыхали на одном из курортов Кипра.

Свидетелем возмутительного поведения стала блогер Екатерина Золотарева, которая и описала все в своем Facebook. По ее словам, туристы на местном курорте вели себя отвратительно — постоянно спрашивали о ситуации в Украине и выдавали язвительные шутки.

"При этом ещё и навязчивые. "А вы из Украины? А что там у вас, все так ужасно, как наши показывают? А что, в Киеве правда нет воды? А что там с клоуном вашим, ахахахаха, а зачем вы его выбрали, ахахахаха", ну и все в таком духе.

Дети мало того, что невоспитанные, так ещё и позволяют себе откровенное хамство. "Ой, а вы из Украины? А сало с собой взяли?", — какой-то малолетний ах"евший п"здюк Саше у бассейна", — возмутительно пишет Золотарева.

При этом ответа от блогера россиянам ждать долго не пришлось. Как пишет Екатерина, она сумела оперативно "поставить всех на место".

"В ответ на реплику с салом п"здюк побежал искать под кроватью у родителей боярышник с матрешками, например. В ответ на клоуна я напомнила, ху из риал клоун на мировой полит. арене, носящий обувь с тройными скрытыми платформами и каблуками, изгой и тусклая моль, строящая из себя великого мачо.

Ну и так далее. Тут я не ради приведения диалогов с ними пишу этот пост. А ради памятки себе самой, что в следующий раз таки стоит уделять время изучению вопроса наличия русских там, куда летишь", - подытожила Екатерина Золотарева.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские туристы застряли по дороге из Китая.

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