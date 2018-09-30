По стопам ''Орла и решки'': как дешево съездить в одну из самых дорогих стран мира

Несмотря на то, что безвиз открыл границы, остаются страны, дороговизна которых все-таки пугает украинцев. Одна из таких - Швейцария. Она не находится в составе Евросоюза, но между ней и Украиной тоже было подписано соглашение о безвизовом режиме.

Страна надежных банков, открыточных пейзажей, сырных долин и шоколадных рек. Цюрих и Женева привлекают своей роскошью богатых туристов со всего мира! Я же напишу, как увидеть страну при минимальном бюджете и остаться довольным!

Транспорт

Это первые расходы, суммы которых не порадуют. Поэтому здесь часто можно увидеть людей, путешествующих автостопом. Но мы эти крайности вдаваться не будем.

Советую заранее составить план и решить, какие места хочется посетить. Для компании идеальным вариантом будет аренда автомобиля. Офисы фирм находятся при аэропортах. Швейцария не любит спонтанности. Нужно заранее выбрать автомобиль и без проблем получить ключи по прилету. Стоимость аренды авто с 5-ю посадочными местами на 4 дня составит от 220 швейцарских франков. Так же, в зависимости от марки автомобиля, нужно будет внести залог.

Если же вы путешествуете вдвоем или в одиночку, лучшим вариантом будет покупка проездного - Swiss Pass. Советую купить его на сайте швейцарской железной дороги. Стоимость 3-х дневного проездного составит 216 франков. Также есть дневной проездной. Его стоимость 52 франка. Проездной дает право на бесплатный проезд на городском транспорте, а также поездах, автобусах и кораблях, входящих в Swiss Travel System; бесплатный вход в 400 музеев, 50% скидки на популярные горные поезда и канатные дороги. Опять-таки, стоимость будет все выше, приближаясь к дате путешествия.

Если выбрали один город для осмотра достопримечательностей, и вам нужен билет только из аэропорта и, например, до Берна, то советую сразу купить билет туда-назад. При покупке билета часто дают возможность сэкономить, предложив билет на определенное время. Оно может отличаться от выбранного вами на 15 минут, а цена дешевле на половину.

Важно: в Швейцарии вы покупаете билет не на поезд, а на определенное направление, в котором можете комбинировать поезда по своему желанию. Например, у вас билет из Цюриха до Ольтена, который действует до 18-ти часов. Таким образом, можно сойти на любой понравившейся станции и продолжать следование до конечного пункта чуть позже.

Сюрприз! Для тех, кто прилетает в аэропорт Женевы - в автомате можно получить бесплатный проездной до центра города.

"Я работаю в отеле в Женеве, и на время проживания мы выдаем гостям карточки бесплатного проезда" - рассказывает Инга Трас. Кстати, о таких приятных бонусах нужно узнавать при бронировании отеля.

Еда

Лучший способ утолить голод - купить еду в супермаркетах COOP или Migros. Сориентирую: сэндвич от 5 франков, хлеб от 2 франков. Горячие куриные ножки - 2 франка за 100 грамм, готовые салаты от 3-х франков. Есть бюджетные сети супермаркетов - Aldi, Denner, Lidl. Вероятность попробовать именно швейцарские продукты снижается, так как продукты в этих магазинах, в большинстве, из соседних стран.

Скидки! В первые часы работы проходит уценка продуктов, дата реализации которых истекает на днях. Чаще всего, это 50 % от стоимости. Кстати, в Швейцарии на упаковках указано два срока. В течение первого срока продукт "рекомендуется к употреблению". А после истечения второго его уже необходимо выбросить. Так вот, когда истекает первый срок хранения, продукт обычно продается уже со скидкой.

В кафе можно поинтересоваться, если ли у них "блюдо дня". Как правило, это большая порция за небольшие деньги. Стоит помнить, что магазины в будние дни работают до 18.30, а в воскресенье закрыты. Последний шанс не остаться голодным в этом время - купить продукты в киосках при вокзалах или на заправках. Но и цена их, конечно, будет выше.

Жилье

Мой совет - не ютиться в хостелах, а за те же деньги селиться за пределами городов. Так, например, снять комнату в уютном шале при ферме в кантоне Золотурн стоит 80 франков на двоих за сутки. А шале для компании до 6-ти человек - всего 150 франков. При этом предлагается завтрак из огорода фермера всего за 10 франков! В городах можно снимать квартиры. Их плюс в том, что есть кухня. Но захочется ли тратить время на готовку, когда за окном Швейцария?

На берегах озер в туристических регионах находятся сотни кэмпингов. За 40 франков в стуки за человека разрешат разбить палатку. За 80 франков можно снять домик, похожий на улей. В нем всего одна кровать и розетка. Даже нет постельного белья.

Зато в стоимость пребывания в кемпинге входят: душ, туалет, пользование грилем и бассейн. При проживании непосредственно в регионе экскурсии можно неплохо сэкономить на различных специальных предложениях и картах гостя (выдаются при поселении) - в ряде случаев это в разы выгоднее, чем покупать различные билеты или туры по отдельности.

Крайний вариант размещения - сайт гостеприимства www.couchsurfing.com. На основе отзывов можно найти порядочного человека, который предоставит кров на несколько дней.

Если у вас есть знакомые в Швейцарии, узнайте у них о возможных скидках. Местные жители получают много буклетов с акциями. Количество развлечений здесь огромное, так что всеми предложениями не воспользоваться! Например, благодаря купону семья моей сестры за половину стоимости посетила экскурсию на шоколадную фабрику. Я сама часто использую скидки или Дни открытых дверей. Например, недавно, фабрика по производству кофемашин отмечала юбилей. В честь этого был бесплатный вход в музей и кофе.

Деньги

Не забуду первый приезд в Швейцарию и расчет гривневой картой! Это было дорого! Вывод один - не расплачивайтесь гривневой картой в Европе. Так как процент украинских банков за подобные транзакции не низкий!

Национальная валюта - швейцарский франк. Также везде принимают евро. Но не принимают евро монеты. Ими можно рассчитаться в снэк-автоматах. Даже если у вас есть валютная карта, то лучше при себе иметь наличные. В том же пункте аренды авто могут попросить рассчитаться ими.

В путь!

Швейцария - как панорамная открытка: прекрасна в любом уголке! Что и говорить – посетить эту страну нужно обязательно! Пусть даже остановившись не в роскошном отеле, а хостеле! Взять с собой корзинку для пикника, несколько сортов сыра и местного вина. Подняться на вершину горы и наблюдать шикарные пейзажи. Ведь они одинаковы, что для владельца золотой карты, что для бюджетного туриста! Главное - желание путешествовать!