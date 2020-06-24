Пляжи Украины становятся рассадником COVID-19: что творится на курортах и как не заразиться

С ослаблением карантина и установлением жаркой летней погоды украинцы массово ринулись на пляжи, забыв про меры предосторожности в связи с эпидемией COVID-19.

С учетом наплыва людей инфекционисты предупреждают о нарастающей опасности и возникновении новых очагов инфицирования.

Как сделать свой отдых у водоемов безопасным – узнавал OBOZREVATEL.

Толпы отдыхающих

Несмотря на растущее количество заболевших COVID-19 и призывы Минздрава соблюдать социальную дистанцию, украинцы, похоже, устали от правил и заполонили местные пляжи.

Пока многие зарубежные курорты остаются недоступными для наших граждан, востребованностью пользуются отечественные курортные города, такие как Одесса, Кирилловка.

В Одессе люди массово гуляют в прибережных зонах. Источник: dumskaya.net

На волнорезах у моря люди гуляют группами. Источник: dumskaya.net

На пляжах не придерживаются социальной дистанции. Источник: dumskaya.net

Социальную дистанцию никто не соблюдает, люди собираются компаниями, загорают, играют в игры. Скопления народа наблюдаются и возле заведений общественного питания у прибережных зон.

Возле кафе в Одессе наблюдаются скопления людей. Источник: dumskaya.net

На улицах Одессы толпы гуляющих. Источник: dumskaya.net

Корреспондентка OBOZREVATEL Екатерина, которая в этом году решила поехать на Азовское море в курортный поселок Кирилловка Запорожской области, поделилась своими впечатлениями от карантинного отдыха.

"Утром на пляже еще не так много людей, есть где расположится. Но в течение дня отдыхающих приходит больше, становится уже не так свободно. У берега вовсю идет традиционная торговля кукурузой, пирожками и морепродуктами. Продавцы без масок и перчаток, то есть еду подают голыми руками. Не замечала, чтобы их дезинфицировали", – рассказала она.

В Кирилловке на пляжах не многолюдно, но дистанцию соблюдать сложно

В Кирилловке на пляжах не многолюдно, но дистанцию соблюдать сложно

В Кирилловке продавцы на пляжах не пользуются средствами защиты

Но не морем единым довольствуются украинцы. Те, кому не удалось выехать из родного города, идут на местные речки и озера, где сидят почти на головах друг у друга. Особенно это видно по отдыхающим в Харькове.

В Харькове на пляжах нет свободных мест. Источник: Telegram-канал Харьков 1654

На берегу харьковского водоема очень много людей. Источник: Telegram-канал Харьков 1654

В Киеве местные жители также массово выходят позагорать и покупаться в Днепре.

На Трухановом острове в Киеве на пляжах люди не соблюдают дистанцию. Источник: 44.ua

На Трухановом острове в Киеве на пляжах люди не соблюдают дистанцию. Источник: 44.ua

Пляж на Гидропарке в Киеве полностью заполнен людьми. Источник: "Страна"

Рассадник коронавируса

Еще в мае встал вопрос о разрешении открывать пляжи для отдыхающих во время карантина. Тогда медики утверждали, что это вполне безопасно, так как вирус менее агрессивный при ультрафиолетовом свете солнечных лучей. А в воде вообще практически невозможно заразиться.

Но такой вариант возможен только в случае соблюдения социальной дистанции, сообщил в эфире телеканала Obozrevatel TV кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Борис Донской.

"Если на каждом квадратном метре по человеку, тогда пляжи действительно могут стать рассадниками и источником опасности. Но если люди на пляжах будут придерживаться определенной дистанции в несколько метров, то не думаю, что это опасно. По сравнению с метро или другим общественным транспортом – это небо и земля с точки зрения риска", – подчеркнул медик.

Такого же мнения придерживается и врач-инфекционист Сергей Крамарев. Он считает, что люди безответственно относятся к своему здоровью и той угрозе, которую несет коронавирусная инфекция.

"Сколько раз говорилось – маски, дистанция и мытье рук. Если не понимают, нужно закрывать пляжи. Если они покатом лежат друг возле друга, дышат нос в нос, конечно, это станет очагом распространения коронавируса", – заявил он в комментарии OBOZREVATEL.

Большое количество людей на пляжах способствует распространению коронавируса

Инфекционист подчеркивает, что даже при высокой температуре воздуха, когда передача вируса сводится к минимуму, близкий контакт этот фактор устраняет.

Чтобы не идти на кардинальные меры и не закрывать пляжи, Крамарев рекомендует всегда пользоваться антисептиками и учиться соблюдать дистанцию.

"На зарубежных курортах, которые уже открываются, лежаки расставляют с учетом социальной дистанции – на расстоянии два метра. В таком случае отдыхать вполне безопасно. Но у нас все по-другому. Нужно приводить все в порядок, облагораживать, делать какую-то разметку, устанавливать лежаки, запрещать находится на диких пляжах, где люди фактически лежат друг на друге", – говорит он.

"В воде концентрация вируса очень невысокая, он там разбавляется, условно говоря. Теоретически, наверное, вероятность есть, но практически такого не было. Но близких контактов в водоеме с незнакомцами лучше избегать", – объяснил Крамарев.

Купаясь в водоймах, шансы заразится сводятся к минимуму

Безопасность на пляжах

Коммунальные предприятия уверяют, что на пляжах проводятся ежедневные санитарно-эпидемиологические мероприятия для предотвращение заражения коронавирусом.

Например, КП "Плесо" организовывает санитарную обработку всех элементов благоустройства на киевских пляжах два раза в день, а то и чаще.

"Это переодевалки, скамейки, топчаны, душевые кабины и прочее. Иногда проводим такие мероприятия чаще, в зависимости от количества отдыхающих. Кроме того, наши спасатели раз в час осуществляют разъяснительную работу для посетителей о необходимости соблюдения социальной дистанции, просят пользоваться антисептиками и другими средствами безопасности", – рассказали нам в пресс-службе столичного предприятия.

На пляжах Киева ежедневно проводят санитарную обработку. Источник: facebook.com/pleso

Дезинфекторами обрабатывают все элементы благоустройства на пляжах. Источник: facebook.com/pleso

Кроме того, все 14 муниципальных пляжей столицы оснащены антисептиками и одноразовыми полотенцами в туалетах и ​​переодевалках.

"Еще хотели бы похвалиться: так как в период карантина запрещены близкие контакты, у всех спасателей появился специальный аппарат для искусственного дыхания", – сообщили в "Плесо".