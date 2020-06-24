Пляжи Украины становятся рассадником COVID-19: что творится на курортах и как не заразиться
С ослаблением карантина и установлением жаркой летней погоды украинцы массово ринулись на пляжи, забыв про меры предосторожности в связи с эпидемией COVID-19.
С учетом наплыва людей инфекционисты предупреждают о нарастающей опасности и возникновении новых очагов инфицирования.
Как сделать свой отдых у водоемов безопасным – узнавал OBOZREVATEL.
Толпы отдыхающих
Несмотря на растущее количество заболевших COVID-19 и призывы Минздрава соблюдать социальную дистанцию, украинцы, похоже, устали от правил и заполонили местные пляжи.
Пока многие зарубежные курорты остаются недоступными для наших граждан, востребованностью пользуются отечественные курортные города, такие как Одесса, Кирилловка.
Социальную дистанцию никто не соблюдает, люди собираются компаниями, загорают, играют в игры. Скопления народа наблюдаются и возле заведений общественного питания у прибережных зон.
Корреспондентка OBOZREVATEL Екатерина, которая в этом году решила поехать на Азовское море в курортный поселок Кирилловка Запорожской области, поделилась своими впечатлениями от карантинного отдыха.
"Утром на пляже еще не так много людей, есть где расположится. Но в течение дня отдыхающих приходит больше, становится уже не так свободно. У берега вовсю идет традиционная торговля кукурузой, пирожками и морепродуктами. Продавцы без масок и перчаток, то есть еду подают голыми руками. Не замечала, чтобы их дезинфицировали", – рассказала она.
Но не морем единым довольствуются украинцы. Те, кому не удалось выехать из родного города, идут на местные речки и озера, где сидят почти на головах друг у друга. Особенно это видно по отдыхающим в Харькове.
В Киеве местные жители также массово выходят позагорать и покупаться в Днепре.
Рассадник коронавируса
Еще в мае встал вопрос о разрешении открывать пляжи для отдыхающих во время карантина. Тогда медики утверждали, что это вполне безопасно, так как вирус менее агрессивный при ультрафиолетовом свете солнечных лучей. А в воде вообще практически невозможно заразиться.
Но такой вариант возможен только в случае соблюдения социальной дистанции, сообщил в эфире телеканала Obozrevatel TV кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Борис Донской.
"Если на каждом квадратном метре по человеку, тогда пляжи действительно могут стать рассадниками и источником опасности. Но если люди на пляжах будут придерживаться определенной дистанции в несколько метров, то не думаю, что это опасно. По сравнению с метро или другим общественным транспортом – это небо и земля с точки зрения риска", – подчеркнул медик.
Такого же мнения придерживается и врач-инфекционист Сергей Крамарев. Он считает, что люди безответственно относятся к своему здоровью и той угрозе, которую несет коронавирусная инфекция.
"Сколько раз говорилось – маски, дистанция и мытье рук. Если не понимают, нужно закрывать пляжи. Если они покатом лежат друг возле друга, дышат нос в нос, конечно, это станет очагом распространения коронавируса", – заявил он в комментарии OBOZREVATEL.
Инфекционист подчеркивает, что даже при высокой температуре воздуха, когда передача вируса сводится к минимуму, близкий контакт этот фактор устраняет.
Чтобы не идти на кардинальные меры и не закрывать пляжи, Крамарев рекомендует всегда пользоваться антисептиками и учиться соблюдать дистанцию.
"На зарубежных курортах, которые уже открываются, лежаки расставляют с учетом социальной дистанции – на расстоянии два метра. В таком случае отдыхать вполне безопасно. Но у нас все по-другому. Нужно приводить все в порядок, облагораживать, делать какую-то разметку, устанавливать лежаки, запрещать находится на диких пляжах, где люди фактически лежат друг на друге", – говорит он.
"В воде концентрация вируса очень невысокая, он там разбавляется, условно говоря. Теоретически, наверное, вероятность есть, но практически такого не было. Но близких контактов в водоеме с незнакомцами лучше избегать", – объяснил Крамарев.
Безопасность на пляжах
Коммунальные предприятия уверяют, что на пляжах проводятся ежедневные санитарно-эпидемиологические мероприятия для предотвращение заражения коронавирусом.
Например, КП "Плесо" организовывает санитарную обработку всех элементов благоустройства на киевских пляжах два раза в день, а то и чаще.
"Это переодевалки, скамейки, топчаны, душевые кабины и прочее. Иногда проводим такие мероприятия чаще, в зависимости от количества отдыхающих. Кроме того, наши спасатели раз в час осуществляют разъяснительную работу для посетителей о необходимости соблюдения социальной дистанции, просят пользоваться антисептиками и другими средствами безопасности", – рассказали нам в пресс-службе столичного предприятия.
Кроме того, все 14 муниципальных пляжей столицы оснащены антисептиками и одноразовыми полотенцами в туалетах и переодевалках.
"Еще хотели бы похвалиться: так как в период карантина запрещены близкие контакты, у всех спасателей появился специальный аппарат для искусственного дыхания", – сообщили в "Плесо".