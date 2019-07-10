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/ Travel

"Плен" Сурина в Иране: история с блогером получила развязку

1.8т Читать материал на украинском

Украинского блогера и путешественника Артема Сурина освободили из тюрьмы Ирана.

Как сообщил мужчина в Facebook, сейчас он находится в Азербайджане, планирует поехать к друзьям в Баку, а затем вернуться в Украину.

"Я был фактически эвакуирован нашими дипломатами из Ардакана, и укрыт в безопасном месте — посольстве Украины. Там я увидел, осознал, и был поражен той поддержкой, которую оказывали дипломаты здесь, и многие люди в Украине, пока я был в Иранской тюрьме. Я очень благодарен вам", — рассказал он.

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Сурина задержали за использование квадрокоптера, однако в Иран он приехал, имея соответствующее разрешение. Блогера задержали после того, как снял заброшенное местное село, однако правоохранители посчитали, что его целью был полицейский участок.

"Плен" Сурина в Иране: история с блогером получила развязку

facebook.com/artsurin

"Плен" Сурина в Иране: история с блогером получила развязку

facebook.com/artsurin

"Плен" Сурина в Иране: история с блогером получила развязку

facebook.com/artsurin

Как сообщал OBOZREVATEL, Сурина держали в полицейском участке, а потом суд за полчаса постановил его арестовать. Мужчину подозревали в шпионской деятельности. Вскоре ситуацию получила широкие общественный резонанс, на что отреагировали в МИД Украины.

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Место
Украина
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