"Плен" Сурина в Иране: история с блогером получила развязку

Украинского блогера и путешественника Артема Сурина освободили из тюрьмы Ирана.

Как сообщил мужчина в Facebook, сейчас он находится в Азербайджане, планирует поехать к друзьям в Баку, а затем вернуться в Украину.

"Я был фактически эвакуирован нашими дипломатами из Ардакана, и укрыт в безопасном месте — посольстве Украины. Там я увидел, осознал, и был поражен той поддержкой, которую оказывали дипломаты здесь, и многие люди в Украине, пока я был в Иранской тюрьме. Я очень благодарен вам", — рассказал он.

Сурина задержали за использование квадрокоптера, однако в Иран он приехал, имея соответствующее разрешение. Блогера задержали после того, как снял заброшенное местное село, однако правоохранители посчитали, что его целью был полицейский участок.

facebook.com/artsurin

facebook.com/artsurin

facebook.com/artsurin

Как сообщал OBOZREVATEL, Сурина держали в полицейском участке, а потом суд за полчаса постановил его арестовать. Мужчину подозревали в шпионской деятельности. Вскоре ситуацию получила широкие общественный резонанс, на что отреагировали в МИД Украины.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.