Жду воплощения интересного проекта, который не так давно нам обещали к 2022 году. Суть его в том, что в Тихом океане появится первая независимая плавающая страна. Она будет жить вне каких-либо правительственных законов и пользоваться собственной криптовалютой Vayron.

В 2022 году в Тихом океане появится первое плавающее государство Фейсбук Александра Соколовского

Субсидируемый основателем PayPal Питером Тилем проект стоит $50 млн и представляет собой пилотную программу. Он создаётся в партнёрстве с правительством Полинезии и поддерживается движением академиков, филантропов и инвесторов.

На острове будет действовать собственная криптовалюта Фейсбук Александра Соколовского

Натали Мецца-Гарсиа, политолог и исследователь проекта "Плавучий остров", говорит:

"Жители острова будут свободны от геополитических колебаний и торговых проблем. Однажды страна сможет принять беженцев, вынужденных покинуть дома из-за климатических изменений. Мы посмотрим, как будет работать первый остров, и в случае положительного результата построим другие".

В создании острова принимают участие некоммерческие организации Seasteading Institute и Blue Frontiers. Вместе с инвест-компанией Тиля они финансируют проект посредством благотворительных взносов, сделанных с помощью собственных токенов — Vayron.

Первый остров будет состоять из 11 платформ. При желании, каждая из них сможет отшвартоваться от государства и отправиться в самостоятельное плавание. Часть зданий останется нежилой, поэтому, появится возможность предлагать свободные помещения в аренду компаниям под офисы.

Там даже можно будет заниматься сельским хозяйством Фейсбук Александра Соколовского

Плавать остров будет в нейтральных водах Фейсбук Александра Соколовского

Дома планируется покрыть "зелёной кровлей", на которой будут расти овощи. При строительстве будут использоваться местный бамбук, кокосовая фибра и сделанные из вторсырья металл и пластик.

Всё вместе будет представлять собой независимое государство, плавающее в нейтральных водах. Жить оно будет по собственным законам с целью "освободить общество от политиков".

Пока планируется построить 11 платформ Фейсбук Александра Соколовского

На искусственном острове планируется построить около 300 домов, причем, они будут оснащены самой современной инфраструктурой – рестораны, магазины, офисы, больницы, школы.

Кроме 300 домов здесь будет вся необходимая инфраструктура Фейсбук Александра Соколовского

Впоследствии остров сможет принять "климатических беженцев" Фейсбук Александра Соколовского

Одним словом, жизнь островитян-путешественников будет мало отличаться от привычного быта тех, кто останется на Большой земле. Более того, у них даже появится возможность заниматься земледелием – крыши домов будут покрыты грунтом, на которых вполне можно разбить "дачный" участок.

Остров будет сооружен рядом с Таити, откуда отправится в нейтральные воды.

Сооружают остров рядом с Таити Фейсбук Александра Соколовского

Жители плавающего государства будут независимы от правительств каких-либо стран и создадут свое законодательство. В настоящее время над сводом законов уже ведется работа. Скоро будет готов и проект Конституции.

По моему, идеальное место для добровольного карантина, где все желающие уже через год смогут спрятаться от всех будущих вирусов!))