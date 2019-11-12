"Пилот без квалификации!" Украинский лоукостер попал в скандал с рейсом во Львов

Украинский лоукостер SkyUp сначала задержал вылет одного из рейсов из Киева во Львов, а затем пилот не смог осуществить приземление этого самолета. Оказалось, что у него нет соответствующей квалификации, и в результате борт с пассажирами улетел обратно в столицу.

В то же время люди до сих пор не получили от авиакомпании не то, что компенсации за билет, а даже элементарных извинений. Такой историей поделилась у себя на Facebook одна из пассажирок Марта Госовская.

По ее словам, 10 ноября она должна была вылететь рейсом из Киева в 20:35 и приземлиться во Львове уже в 21:25. Однако реальность со SkyUp Airlines оказалась далека от желаемой.

Украинский лоукостер попал в скандал с рейсом во Львов

"Сначала вылет перенесли на час. Ладно, не беда, жду. Тогда, еще с опозданием на час, нас таки погрузили на самолет (не выдав ни воды, ни бутерброда за ожидание рейса) и мы вылетели во Львов. А там туман. Пилот посадить самолет не может, потому что у него нет квалификации, и после трех кругов вокруг города мы летим обратно в Борисполь", — рассказала пассажирка.

Она отметила, что не писала бы об этой ситуации в соцсети, если бы у ее любимой авиакомпании была коммуникация с клиентом.

"А ее нет как таковой в принципе. Сначала госпожа Карина хамским тоном заявляет: "Я все сказала". Оцените красоту формулировки! Но это же сама вежливость — то, что надо измученным и испуганным пассажирам в час ночи, да! А их просто оставляют в аэропорту до 8:00, на самом деле до 9:30, но это такое, нюансы. На запросы, а где представители компании и соблюдение соглашения о компенсации — нет", — возмущается Госовская.

Карта Facebook Марты Госовской

Как добавила пассажирка, после того, как наконец добралась до Львова, она позвонила на горячую линию лоукостера, а затем написала письмо, в котором объяснила все, что происходило. Однако никакого ответа или объяснения до сих пор не получила.

"Никому не интересно. Никому ничего не надо, кроме денег за билет, значит, да? Почему, дорогой "Скайп", вы не можете просто по-человечески сказать: "Простите, туман". И объяснить, что происходит... Жду от вас новостей", — наконец добавила Госовская и попросила других пассажиров, которые тоже летели тем рейсом, поддержать ее, поделившись постом.

Со своей стороны пользователи сети поддержали девушку, отметив, что тоже не раз попадали в подобные ситуации.

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"Но это так привычно для Львова. Однажды я возвращалась из Львова в Борисполь, а другой раз — назад в Вену, к тому же дважды с маленьким ребенком. Львов не принимает... Туман... Или гололедица...", " Как-то уже страшно... Я билеты купила. А здесь что ни день, то новая информация о "Скай Ап", "Была на рейсе, но как только вышла снова в Борисполе, то поняла, что обещанный ужин и заселение в отель — это будет всю ночь: "К сожалению, нам еще не поступила информация". Поэтому поехала сразу брать билеты на поезд", "Гостиницы не было, люди спали на скамейках", "Вы еще фартовая! Могло бы кончиться горючее, или была бы попытка посадить самолет с нехваткой квалификации. Рада, что вам удалось безопасно добраться родной дом! А вообще — хамство и неуважение к пассажирам надо наказывать. И прекращать!" — прокомментировали они.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

12 июня Барышевский суд Киевской области принял решение о прекращении действия лицензии украинского лоукостера SkyUp Airlines.

Позже министр инфраструктуры Владимир Емельян заявил, что Барышевский суд Киевской области не имел права лишать лицензии SkyUp, поскольку это не в его компетенции.

1 июля стало известно, что жительница Барышевки Оксана Пасенко подала заявление об отказе от якобы своего иска к SkyUp, на основании которого суд приостановил лицензию авиакомпании. Причиной Пасенко указала, что никогда не была клиенткой этого авиаперевозчика.

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