Как живется украинке в родном городе Гарри Поттера

Полтавчанка Дарья Цебрий с мужем литовцем и маленьким сыном живут в Шотландии. Их путь к счастью в красивой, но холодной стране был нелегким. Имея высшее юридическое образование, Даше пришлось тяжело работать за мизерную зарплату.

Пройдя ряд испытаний, она скоро получит диплом магистра политических наук университета Эдинбурга. О супер-отношении к детям в больницах, странных вкусовых пристрастиях и местах в Шотландии, которые максимально позволяют чувствовать себя в Украине, - в эксклюзивном рассказе "Обозревателю".

Шотландия. Эдинбург

Эта местность стала манить меня еще в то время, когда я заканчивала магистратуру в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого в Харькове. Это был 2012 год.

Причиной появления в моих мыслях идеи переезда стала любовь. Я познакомилась с замечательным парнем из Литвы однажды под Новый Год в Каунасе. При том, что он на то время жил и работал в Лондоне, а я в Украине.

Чувства оказались сильными и мы начали планировать будущее вместе, несмотря на то, что мне было всего 20, а ему 24.

Мы решительно выбрали для себя именно Шотландию из-за красоты ландшафтов, слухов о том, что там живут замечательные люди, и одного из лучших университетов Европы, который находится там.

Переехать было безумно сложно. Мы поженились в Украине, сделали временную визу мне, как жене гражданина ЕС - Family Permit. Но она действовала лишь 6 месяцев. Я до последнего не верила, что получу ее. Я только окончила университет тогда - получила степень магистра права. Но это было все, что я могла показать в Посольстве Великобритании, - только диплом. Никаких финансовых сбережений.

Но визу я получила. А вот продлевать ее нужно было уже на месте, получать вид на жительство, в котором нам с мужем в первый раз отказали. Мы не сдались и подали еще раз, собрав дополнительные документы. Тут с визами, конечно, еще та нервотрепка.

Первые впечатления

Эдинбург - город, в котором родился Гарри Поттер. Здесь Джоан Роулинг написала знаменитую серию книг о волшебнике. Поэтому ощущение было такое, что я попала именно в фильм про магов. Волшебно! Вулканическая скала посредине города, а на ней - тысячелетний замок. Каждый дом, каждая улица "пахнет" легендами и хмелем.

Люди добрейшие, и мне кажется - самые вежливые на планете. Обожаю шотландцев! Правда, что они бормочут на своем шотландском, я не понимала 2 года. Они говорят на заломленном английском. Удивительные люди.

Пабы по вечерам переполнены веселыми и пьяными местными жителями и туристами. Молодежь шокирует своей страстью к алкоголю... Как никак, эта страна - родина виски и джина. Так что можете себе представить!

Шокировало только то, что могут по лужам босяком зимой шлепать в +2 или полуголыми в пятницу разгуливать по туманной полузамороженной зимней улице, только потому что "КРАСИВО".

О британской моде я могу вообще не останавливаясь... У каждого своя мода. Если обобщить, то большинство людей не заморачиваются по этому поводу. В общем, пока я ощущала себя туристом, я была на седьмом небе от счастья и восторга.

Аренда жилья

Жилье в Великобритании дорогое. Стоимость проживания от 500 до 1200 фунтов в месяц. Сайты, на которых необходимо искать жилье: zoopla.co.uk, rightmove, gumtree.

Качество квартир чаще всего немного сомнительное. Так как это туристический и студенческий город, спрос высок на любые квартиры (будь то просто ужасные, убитые или обалденные с новым ремонтом). Дабы квартиру "получить", будущие квартиранты еще соперничают друг с другом, - буквально конкурс какой-то.

Почти все квартиры имеют старые окна, так как большинство зданий - под пристальным наблюдением городских властей. Кроме того, этот город под "прицелом" ЮНЕСКО, поэтому переоборудовать квартиры и устанавливать модерновые окна запрещено. Поэтому жители города частенько мерзнут.

Квартиры нужно искать осторожно, проверять отопление и окна. Но это еще не все. Когда уже найдешь квартиру, которая подходит по всем параметрам и отвечает личным запросам, появляется еще одна преграда. Необходимо предоставить арендодателю (в большинстве случаев - это агентство) характеристики с места работы (желательно и обязательно из Великобритании), или от предыдущих арендодателей, выписку из банка о том, что есть достаточно средств на счету, и кучу других документов, которые не так-то просто откопать только что переехавшим эмигрантам. И вот здесь на помощь приходит сайт gumtree, на котором сами владельцы квартир сдают комнатки и квартиры. Так намного легче договориться и без такого невероятного количества документов.

Очень популярно снимать квартиры с соседями по квартире. Например мы 3 года жили с соседом. Было дешевле и веселее. И так делают большинство молодых людей, которые учатся в университете, молодые специалисты и т.д.

Работа

Работу в другой стране с украинским дипломом найти не легко. Исключение правда есть - если вдруг диплом украинский с квалификацией уборщицы или строителя, то работу найти не так уже и сложно.

Право на работу имеют только те, кому визой это позволено. Весь перечень виз, которые дают право на работу, перечислен на сайте https://www.gov.uk/browse/visa. Это самое большое препятствие в получении работы на "ранних стадиях" эмиграции.

Каждый эмигрант обязан получить национальный номер страхования, который выдаётся биржей труда. Без этого номера на работу не возьмут никого. Но его получить очень легко в бирже труда, подав заявку онлайн.

Для работы обязательно нужно открыть банковский счет, на который будут перечисляться деньги. С наличными работают только не очень надежные работодатели.

На самом деле специалисту, имеющему высокую квалификацию в Украине, тут найти что-то сразу очень сложно. Нужно подтверждать диплом в большинстве случаев. Либо переучиваться нужно, либо заканчивать магистратуру.

По приезду я сразу же зарегистрировалась на бирже труда (Job Centre). Конечно же, работу мне никто так сразу тут не дал. Дяденька в офисе этой биржи смотрел на меня и, ехидно улыбаясь, намекал, что мне пора возвращаться туда, откуда я приехала.

Но я не хотела опускать руки, хотя уже были к тому предпосылки.

Я разносила свое резюме по всем юридическим фирмам, бухгалтерским компаниям, подавала заявки на работу онлайн (т.к. тут все почти делается онлайн), ходила в агентства по трудоустройству (headhunters). И ничего.

Потом начала искать на универсальном сайте - gumtree. Отличный сайт для всего. Там я нашла работу официантки. Сначала работала в индийском ресторане за минимальную зарплату (7.5 фунтов в час на то время) и еду домой на вынос. После этого нашла работу в забегаловке у моря. В общем, я была "юрист", которая получала школу жизни и научилась отлично махать тряпкой, жарить рыбу, кофе варить, подавать еду и мыть посуду.

Зарплата на таких работах 7.50 в час и "паши дружок без выходных" за такую мизерную для Британии зарплату и будет тебе счастье.

Потом мне очень повезло, и я получила приглашение на работу в хостел “The Baxter Hostel”. Владельцы - два брата шотландца, просто невероятные ребята! Они научили меня языку, бизнесу, ответственности, этике сервиса, толерантности. И сделали меня менеджером после того, как я проработала там год. Это было замечательное время в моей жизни. Людей я встретила со всего мира, разных культур, профессий и нереальных хобби. Зарплата была 9 фунтов в час + оплачиваемые каникулы. И это не самая высокая зарплата (для работы без квалификации).

В то же время мой муж устроился работать в шотландское правительство (знали бы вы чего это ему стоило, столько отказов приходило с разных интервью). Но это счастье привалило только после того, как он получил диплом Эдинбургского Университета.

В общем, в этой стране очень ценится ум, трудолюбие и целеустремленность. Знакомства не помогут никак. И найти работу тяжело, но если найдешь - зарплатой не обидят.

Учеба

Учеба в университетах очень дорогая. Для международных студентов от 15 до 25 тысяч фунтов в год, в зависимости от курса и университета.

Чтобы поступить, нужно сдать экзамен по английскому языку: IELTS, TOEFL на высокий уровень – минимум 6.5 баллов. Нужно перевести все свои дипломы и транскрипты (документ с оценками), написать мотивационное письмо, заплатить 20 тысяч фунтов в год - и ты поступил!

Стипендий почти нет, это крайне редкое явление...увы. Но можно взять кредит в банке, если есть гарант. Мне было поступить не так легко, в силу того, что IELTS я сдавала 3 раза. Да-да, и мне вообще не стыдно. Метод проб и ошибок. В итоге сдала на высокий балл. Но деньги на учебу потом собирали еще 3 года.

Сейчас я вполне довольна, учусь на магистратуре последний год. Буду магистром политических наук университета Эдинбурга. Учиться тяжело, но здорово.

Поддержка эмигрантов

В Эдинбурге есть бесплатная школа английского языка - три раза в неделю: "Welcoming English school".

Просто замечательный опыт общения и встреч с иностранцами со всего мира.

Работу, как я уже и писала, помогают искать на бирже труда. Без особого энтузиазма, но помогают.

В Шотландии есть большое сообщество украинцев, есть Украинская церковь Андрея Первозванного и Почаевской Божьей Матери. Это помогает почувствовать себя дома. Пасха и Рождество - настоящие.

Эмигрант вообще в правах не ограничен, чувство комфорта и уважение даже зашкаливает у людей друг к другу. Но это шотландцы такие. О других частях Великобритании я не знаю.

Медицинское обслуживание

По приезду в Шотландию нужно зарегистрироваться в поликлинике по месту жительства. Все лечение бесплатное, если есть регистрация. Для этого просто нужно заполнить анкету.

Поначалу кажется, что система медицины ужасная, неудобная, и совершенно нехорошая.

Во-первых, к доктору в очереди не стоят. На прием записываются в восемь часов утра, звонят по телефону в поликлинику и вам назначают время приема в тот же день, если это срочно.

Время приема - 10 минут. Если уж вам совсем туго, то просите двойное время - 20 минут. Это максимум.

Сначала я была в шоке. Но потом научилась рассказывать быстро и не отнимать время у доктора. С вирусами, больным горлом или насморком перестала ходить к врачам, так как это лечить можно дома (парацетамол и вода). Врачи тут не назначают всех на свете лекарств (как в Украине), чтобы вылечить простой насморк.

Я сначала требовала у них рецепты (все лекарства бесплатные по рецепту), но они на меня удивленно смотрели и выписывали рецепт парацетамола или нурофена.

Кого хочу особенно выделить, это детских врачей и врачей в госпиталях. Это люди с большой буквы.

Когда мой малыш болел (ему делали несколько операций), к нему относились как к волшебному существу. Его лечили, развлекали, улыбались, внимательно следили за его здоровьем и быстро реагировали на все мои просьбы и вопросы.

Все бесплатно, все на высоком уровне, все просто нереально. Качество операций и лечения - безупречно. Но нужно просить и вовремя обращаться.

Еда

Как таковой шотландской еды почти нет. Тут есть блюдо Хаггис, традиционная овечья требуха, запеченная в желудке с приправами. Подается это уникальное блюдо с виски-соусом.

Может звучать очень не привлекательно, но это безумно вкусно и сытно.

Британцы любят кухни мира, на каждом шагу рестораны с разными вкусностями со всех частей света.

На завтрак едят кашку овсяную, конечно, или гранолу с йогуртом, или чай/блинчики с кленовым сиропом и беконом, тосты с арахисовым маслом и джемом/яйца бенедикт или целый шотландский завтрак: сосиски, глазунья, бобы в томатном соусе, грибочки и кровянка. И это еще не весь перечень. Разнообразие еды тут зашкаливает.

Что меня больше всего удивляет из кулинарных странностей - жаренные в кляре батончики Сникерс и Марс. Это странно. И страшно попробовать. Но, наверное, вкусно!

Fish and Chips (рыба в кляре и картофель фри) это целая культура Британии. Существует огромное количество маленьких магазинов и кафе, которые соревнуются каждый год, кто же сделает вкуснее.

Интересно то, что это блюдо заправляют уксусом, финиковым коричневым соусом или тартар соусом.

Baked Potatoes (запеченная в кожуре картошечка). Это еще одно пристрастие шотландцев. Картошку начиняют разными вкусностями: тунцом, маслом, и сыром чедар; бобами в томатном соусе и чеддером, беконом и т.д. Объедение!

Если вдруг захочется чего-то украинского или литовского, мы идем с мужем в польские магазинчики и скупаем гречку, зефирки, сгущенку и черный хлеб.

Местные жители

Они замечательны. Шотландский диалект английского языка совершенно не похож на английский с первого услышанного слова. Я никак не могла понять, что же они говорят. Очень исковеркан язык.

Но вот уже пятый год я тут, и понимаю, что они говорят. Люди все добрейшие.

Тут принято улыбаться всегда и всем. И даже если сначала это кажется не искренним и вызывает смятение, то потом к этому привыкаешь и это очень нравится. Это исключает стресс в жизни. Нет хамства почти. Крайне редкие проявления бывают, но это может случиться раз в год или того реже (по крайней мере со мной).

Люди работают с утра до вечера ежедневно, но как только приходит пятница – все в паб.

Много пьют сидра, виски, джина с шампанским, пива и эля. Любят развлекаться, смотреть регби или футбол.

В Шотландии нереальное количество мест, где люди ищут свои хобби: бассейны, спортзалы, традиционные танцевальные клубы для шотландских танцев кейли (Keilidh), места для лазанья по скалам, пешеходные дороги в горы и другие города, лыжные центры, конный спорт, яхт-клубы.

Вывод

Люди любят жизнь, умеют зарабатывать деньги и ценить труд. Если бы не частые дожди, редкие теплые дни и отсутствие светлых денечков зимой - эта страна была бы идеальной!