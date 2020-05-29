Пандемия COVID-19 не будет иметь негативного влияния на безвиз Украины со странами Европейского Союза.

Об этом сообщила заместитель гендиректора главного директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС, и. о. руководителя группы поддержки Украины Катерина Матернова в ходе онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности в пятницу, 29 мая, передает "Интерфакс-Украина".

"Не волнуйтесь, нет автоматической связи между пандемией и безвизом. Конечно, есть определенные ограничения по передвижению и в пределах Шенгенской зоны, и ЕС, но это лишь ограничения передвижения, а не автоматичная связь между режимом безвиза и пандемией", – отметила она.

Матернова подчеркнула, что сейчас уровень отношений между Украиной и ЕС высок, как никогда.

"Это соглашение [об ассоциации Украины с TC] – очень сложная штука. Оно связано с большим количеством довольно обременительных обязательств о соответствии многочисленным новым законам, правилам и институциональным процедурам. Это очень непросто. И это никогда не является линейным процессом. Нигде... Такая оценка является сугубо механической и не может объективно свидетельствовать о нынешнем состоянии наших отношений... Я считаю, что уровень наших отношений сейчас высок, как никогда", – заверила Матернова.

Иллюстрация. Безвиз Антикор

Как писал OBOZREVATEL, после пандемии COVID-19 украинцы вряд ли смогут путешествовать по странам Европы без "иммунных паспортов".

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, туристическая заграница зависит от двух факторов: возобновления Украиной международного авиасообщения и готовности других стран принимать украинцев. Однако о конкретных датах говорить пока что никто не готов.

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