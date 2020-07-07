Отпуск в Турции: Кулеба озвучил правила для украинцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил гражданам о правилах въезда в Турцию после ослабления карантина и акцентировал внимание на обязательности страховки, которая покрывает расходы на лечение COVID-19.

Во время брифинга 7 июля чиновник отметил, что Турция уже охотно принимает туристов, и он сам успел посетить эту страну, однако для беспрепятственного въезда следует придерживаться четкого алгоритма (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вы пересекаете границу, на въезде меряют температуру. Если нет симптомов никаких – вас свободно пропускают. Если есть симптомы – вам предлагают бесплатно пройти ПЦР-тест. Но очень важный элемент – вы должны прилететь со страховкой, которая покрывает случаи COVID-19", – пояснил глава МИД.

"То есть, если раньше туристы летали с общим полисом, то сейчас нужен тот, который покрывает COVID-19. Удобно то, что купить такой полис можно прямо в аэропорту. Если вы прилетели, и у вас не такая страховка, вы тут же можете себе оформить новую", – заверил Кулеба.

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